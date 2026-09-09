Los famosos despiden a Gelblung

Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las… — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) September 9, 2026

Se fue Chiche Gelblung. Y con el una parte enorme de la historia del periodismo y de la televisión argentina.

Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar.

Hoy despedimos a un hombre que atravesó… pic.twitter.com/ZO9vEPM54m — Flor De La Ve🏳️‍⚧️ (@Flordelav) September 9, 2026

Chiche Gelblung marcó una época y un rumbo en el periodismo argentino. Tuve muchos momentos de relación periodística con él: en el ámbito social, en Boca, después en la Ciudad y, finalmente, como presidente.



Chiche siempre estuvo ahí: incisivo, inteligente y auténtico. Lo vamos… pic.twitter.com/pde7pTN2el — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 9, 2026

Chiche, te queremos tanto.

Te vamos a extrañar.

Duele mucho pero mucho tu partida.



Ya sabes lo que te diría Mauro.

Sos un animal periodístico, como él.

Máquinas de trabajo.

Obsesivos.

Sensibles pero imparables.

Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto.



De esos… pic.twitter.com/4TTNGvtvD5 — Jonatan Viale (@JonatanViale) September 9, 2026

Generoso, ácido, siempre hábil en la pregunta. Recuerdo las primeras notas que me hizo en radio y después en televisión. Chiche tenía esa capacidad de hacerte sentir que tenías algo relevante para decir y, al mismo tiempo, preguntarte todo lo que él quería saber.



Fue un enorme… pic.twitter.com/OyO3gWyC0u — Jorge Macri (@jorgemacri) September 9, 2026

Falleció Chiche Gelblung.

La peleó hasta el último aliento... Tuvo un importante carrera en el periodismo gráfico, la radio y la televisión.

Hizo todo. Buen viaje ...😢 pic.twitter.com/dqj7IUjfPh — 🄰🄼🄱🅁🄾🅂🄸🄽🄾 (@DaniAmbrosino) September 9, 2026

Cuando te entregué tu Martín Fierro #chiche pic.twitter.com/ATAx6YDlnC — Pilar Smith (@Pilarsmith) September 9, 2026

Vuela alto Chiche! Lo diste todo hasta el último día. Periodista ingenioso, original, único. Se lo va a extrañar 😢😢😢 Que en paz descanses. Te lo merecés #chiche #qepd — Marisa Brel (@marisabrel) September 9, 2026

El reconocido comunicador argentino murió en la madrugada del miércoles, después de más de cinco décadas de trabajo en medios gráficos, radio y televisión.Había ingresado el martes por un cuadro respiratorio y esta era la cuarta internación que atravesaba en 2026. Aun con problemas de salud, mantuvo actividad profesional hasta los últimos días.El ingreso inicial se produjo en el Sanatorio Mater Dei y luego fue derivado al Sanatorio Los Arcos, en Palermo, donde se agravó su estado.Crónica TV comunicó la muerte con su tradicional placa negra y el texto “Murió Chiche”. Mercedes Ninci, emocionada al aire, remarcó la insistencia de Gelblung por seguir trabajando pese al deterioro físico.Las despedidas se multiplicaron en redes y en programas en vivo. También circularon mensajes de Jonatan Viale, Florencia de la V, Pilar Smith y Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, quien escribió que Gelblung “murió con las botas puestas”.Gelblung, nacido el 7 de febrero de 1944, se formó en la revista Gente y construyó un estilo directo, irónico y de alto impacto, primero en gráfica y después en radio y televisión. En Canal 9, con Memoria, consolidó notas de gran repercusión.En los últimos años trabajaba en Radio del Plata y en Net TV, y proyectaba incluso un programa de streaming.En 2026 había acumulado internaciones por descompensaciones, colocación de stents, un accidente doméstico y una trombosis. El último cuadro, de origen respiratorio y vinculado a su patología de base, terminó siendo fatal. En declaraciones previas había dicho que encaraba cada día “como si fuera a vivir 200 años”.