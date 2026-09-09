Los famosos despiden a Gelblung

La Tecla
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Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las…— Rodrigo Lussich (@rodrilussich) September 9, 2026
Se fue Chiche Gelblung. Y con el una parte enorme de la historia del periodismo y de la televisión argentina.— Flor De La Ve🏳️⚧️ (@Flordelav) September 9, 2026
Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar.
Hoy despedimos a un hombre que atravesó… pic.twitter.com/ZO9vEPM54m
Chiche Gelblung marcó una época y un rumbo en el periodismo argentino. Tuve muchos momentos de relación periodística con él: en el ámbito social, en Boca, después en la Ciudad y, finalmente, como presidente.— Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 9, 2026
Chiche siempre estuvo ahí: incisivo, inteligente y auténtico. Lo vamos… pic.twitter.com/pde7pTN2el
Chiche, te queremos tanto.— Jonatan Viale (@JonatanViale) September 9, 2026
Te vamos a extrañar.
Duele mucho pero mucho tu partida.
Ya sabes lo que te diría Mauro.
Sos un animal periodístico, como él.
Máquinas de trabajo.
Obsesivos.
Sensibles pero imparables.
Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto.
De esos… pic.twitter.com/4TTNGvtvD5
Generoso, ácido, siempre hábil en la pregunta. Recuerdo las primeras notas que me hizo en radio y después en televisión. Chiche tenía esa capacidad de hacerte sentir que tenías algo relevante para decir y, al mismo tiempo, preguntarte todo lo que él quería saber.— Jorge Macri (@jorgemacri) September 9, 2026
Fue un enorme… pic.twitter.com/OyO3gWyC0u
Falleció Chiche Gelblung.— 🄰🄼🄱🅁🄾🅂🄸🄽🄾 (@DaniAmbrosino) September 9, 2026
La peleó hasta el último aliento... Tuvo un importante carrera en el periodismo gráfico, la radio y la televisión.
Hizo todo. Buen viaje ...😢 pic.twitter.com/dqj7IUjfPh
Cuando te entregué tu Martín Fierro #chiche pic.twitter.com/ATAx6YDlnC— Pilar Smith (@Pilarsmith) September 9, 2026
Vuela alto Chiche! Lo diste todo hasta el último día. Periodista ingenioso, original, único. Se lo va a extrañar 😢😢😢 Que en paz descanses. Te lo merecés #chiche #qepd— Marisa Brel (@marisabrel) September 9, 2026