Apps
Miércoles, 9 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
EL ADIOS

Los famosos despiden a Gelblung

Los colegas recuerdan al periodista con palabras y mensajes de amor

Los famosos despiden a Gelblung
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El reconocido comunicador argentino murió en la madrugada del miércoles, después de más de cinco décadas de trabajo en medios gráficos, radio y televisión.

Había ingresado el martes por un cuadro respiratorio y esta era la cuarta internación que atravesaba en 2026. Aun con problemas de salud, mantuvo actividad profesional hasta los últimos días.El ingreso inicial se produjo en el Sanatorio Mater Dei y luego fue derivado al Sanatorio Los Arcos, en Palermo, donde se agravó su estado.

Crónica TV comunicó la muerte con su tradicional placa negra y el texto “Murió Chiche”. Mercedes Ninci, emocionada al aire, remarcó la insistencia de Gelblung por seguir trabajando pese al deterioro físico.

Las despedidas se multiplicaron en redes y en programas en vivo. También circularon mensajes de Jonatan Viale, Florencia de la V, Pilar Smith y Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, quien escribió que Gelblung “murió con las botas puestas”.

Gelblung, nacido el 7 de febrero de 1944, se formó en la revista Gente y construyó un estilo directo, irónico y de alto impacto, primero en gráfica y después en radio y televisión. En Canal 9, con Memoria, consolidó notas de gran repercusión.

En los últimos años trabajaba en Radio del Plata y en Net TV, y proyectaba incluso un programa de streaming.En 2026 había acumulado internaciones por descompensaciones, colocación de stents, un accidente doméstico y una trombosis. El último cuadro, de origen respiratorio y vinculado a su patología de base, terminó siendo fatal. En declaraciones previas había dicho que encaraba cada día “como si fuera a vivir 200 años”.
 
 
 

 
 
 

 
 

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

ENCUENTRO

Massa se reunió con los intendentes de la Liga y busca ser el arquitecto de la unidad

La reunión se realizó en el Club de la Marina y contó con la presencia de varios jefes comunales; se abordaron temas económicos, de infraestructura y el escenario electoral bonaerense

NOTICIAS MÁS VISTAS

Intendente ganó la pulseada y se quedó con la presidencia del Puerto Quequén

$2.125 millones para repartir entre los municipios: cómo se corta la torta

Pinamar: el Enduro llegó a la Justicia con una denuncia contra Ibarguren y Alejo Yeza

La interna peronista se metió hasta en la marcha por La Noche de los Lápices

Los intendentes y su libro de quejas

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET