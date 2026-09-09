Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2026 NOTA DE TAPA

El IOMA, un dolor de cabeza sin solución para los intendentes

Jefes comunales del peronismo, el radicalismo, LLA y el PRO elaboraron su agenda de las principales demandas al Gobierno provincial. Las necesidades que sobresalen y los problemas que se repiten

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