Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Bariloche aprobó blindar 1920 hectáreas vinculadas al Cerro Catedral

El legislativo local dio luz verde a una ordenanza que ratifica el carácter inalienable de las tierras municipales y prohíbe su venta, cesión o transferencia. La decisión ocurre mientras continúa la discusión por el Plan Director que impulsa el Ejecutivo junto a CAPSA

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.