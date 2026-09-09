El estilo que hizo único a Chiche Gelblung

La carrera de Chiche Gelblung recorrió revistas, radios y canales, pero fue en Memoria, el ciclo de Canal 9 de mediados de los 90, donde quedó sellado el estilo que lo volvió inconfundible. Allí apareció el conductor capaz de pasar de lo impactante a lo bizarro sin perder el pulso de lo que el público iba a comentar al día siguiente.Nada lo resume mejor que la autopsia del ET. Como no tenían los 40 mil dólares que costaban los derechos de un supuesto material alienígena, armaron un muñeco, le metieron menudo de pollo y filmaron la escena. El propio Gelblung lo recordó después como una “joda” que se transformó en documento de culto y en la postal más asociada a su nombre.



Ese mismo olfato lo llevó a emitir un tape de Mirtha Legrand discutiendo exaltada con Daniel Tinayre en un corte, material que le había acercado Gerardo Rozín. También a preguntarle a Mariana Nannis, entonces mujer de Claudio Caniggia, si alguna vez había tenido que “sacar alguna puta de encima” de su marido, en una nota sobre el entorno de las botineras.



Con Yiya Murano, condenada por envenenar a tres personas, el golpe fue otro: la presentó como posible primera asesina serial argentina y ella miró a cámara para decir que era inocente y que lo sostendría hasta la muerte. Años más tarde, el caso volvió como serie de streaming.



El mismo desparpajo apareció cuando sentó a Alejandra Pradón frente a un detector de mentiras y le preguntó si había sido infiel, cuando desafió a Graciela Alfano y Matías Alé a desvestirse en vivo mientras él miraba el reloj por la placa de protección al menor o cuando le pidió a Flavia Miller que se sacara los anteojos porque Jaime Bayly quería verle los ojos.y la “operación psíquica” en vivo de Silvia Süller con un sanador filipino, capítulo que consolidó a ella y a su hermano Guido como invitados habituales de sus programas.



En conjunto, esos momentos no fueron solo rarezas televisivas. Fueron la marca de un periodista que entendió antes que muchos cómo se construye el impacto en pantalla: con preguntas sin filtro, personajes límites y una intuición temprana de lo que después las redes iban a llamar viral.