Volver | La Tecla Nacionales 8 de septiembre de 2026 PREOCUPANTE

Pruebas Pisa 2025: Argentina cayó en Matemática, Lectura y Ciencias y es el peor resultado desde 2006

El 76% de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo en Matemática y casi la mitad tiene bajo desempeño en las tres áreas evaluadas. El gobierno responsabilizó al kirchnerismo. El presupuesto educativo nacional cayó a su nivel más bajo desde 2006.

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