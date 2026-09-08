Volver | La Tecla Municipios 8 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Emergencia agropecuaria por inundaciones en municipios de la Cuarta y Quinta

El Gobierno bonaerense declaró la Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundaciones en todo Nueve de Julio y en cuatro circunscripciones de Necochea. La medida rige hasta el 31 de octubre y contempla beneficios impositivos y crediticios para productores afectados.

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