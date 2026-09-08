Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 ACLARACIóN

Aclaran que una denuncia por violencia de género fue desestimada

La causa por violencia de género a que hacía referencia una nota de La Tecla fue archivada por la Justicia por no existir pruebas.

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