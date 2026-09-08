Aclaran que una denuncia por violencia de género fue desestimada

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Nicolás Francia, integrante y expresidente de la Unión de Comercio, e Industria y Turismo (UCIT) de Villa Gesell, puntualizó que la denuncia por violencia de género en su contra, a la que hacía referencia una nota publicada ayer en La Tecla, fue oportunamente desestimada por la Justicia, por lo que no pesa sobre él ninguna acusación.
Francia fue uno de los representantes de la UCIT que se reunió con la subsecretaria de Políticas Culturales del gobierno bonaerense, Victoria Onetto, para presentarle dos iniciativas referentes al ámbito cultural geselino. En la nota de ayer se consignaba que el hombre era investigado en una causa por violencia contra quien fuera su pareja. Pero esa denuncia fue archivada por falta de pruebas.
En efecto, en abril de este año (cuatro meses después de la presentación contra Francia), el fiscal Sergio García consideró: "de lo actuado hasta el momento no surgen elementos convincentes que permitan determinar la responsabilidad penal de la persona sindicada en el hecho denunciado", que eran lesiones leves y amenazas.
En particular, el funcionario judicial explicó en su pedido de archivo del expediente que la mujer denunciante no pudo presentar pruebas ni testimonios que acreditaran esas agresiones.
Durante la investigación, la policía secuestró en el domicilio de Francia armas de fuego y municiones. Pero en la propia denuncia su entonces pareja había dicho que "nunca fue amenazada con las mismas". Esa misma causa también fue desestimada.
En suma, la denunciante de Francia no pudo presentar ninguna prueba convicente de las agresiones que denunció, y actualmente no pesa sobre él la acusación de ningún delito, según aclaró.