Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 PREOCUPACIÓN

Por Andrés Sosa

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Intendentes apuntan contra Milei por el derrumbe productivo: “Los empresarios reciben aprietes”

Varios jefes comunales coincidieron en el diagnóstico sobre el deterioro de la actividad productiva y cuestionaron el rumbo económico del gobierno nacional. Ponen el foco en el temor del empresariado y aseguran que quienes se animan a criticar a la Presidencia sufren represalias.

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