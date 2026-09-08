Intendentes apuntan contra Milei por el derrumbe productivo: “Los empresarios reciben aprietes”
Varios jefes comunales coincidieron en el diagnóstico sobre el deterioro de la actividad productiva y cuestionaron el rumbo económico del gobierno nacional. Ponen el foco en el temor del empresariado y aseguran que quienes se animan a criticar a la Presidencia sufren represalias.
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El diagnóstico sobre la situación de los sectores productivos bonaerenses volvió a ocupar el centro de la escena política durante el 4° Congreso Productivo Bonaerense, que se desarrolla en La Plata bajo el lema “El valor de producir”. Tres intendentes de distintos puntos de la provincia coincidieron en advertir sobre el impacto de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y pusieron el foco en el deterioro de la industria, las pymes, el empleo y la actividad empresarial.
El encuentro reúne durante los días 8 y 9 de septiembre a distintos actores vinculados al entramado productivo y cuenta con la organización del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones. La actividad también tendrá la presencia del gobernador Axel Kicillof, en una jornada que busca poner en discusión el rumbo de la producción bonaerense y el rol de la industria dentro del desarrollo económico.
Uno de los planteos más duros estuvo a cargo del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien describió un escenario de fuerte preocupación entre empresarios y sectores productivos y cuestionó el tratamiento que reciben quienes expresan críticas hacia la política económica nacional.
“Hoy se ve una preocupación enorme en el sector. Argentina tiene el récord mundial de caída en la actividad industrial. Cuando el mundo protege sus industrias, nosotros las exponemos a un golpe, en muchos casos, mortal”, sostuvo el jefe comunal durante el Congreso.
Sujarchuk planteó que existe un diagnóstico compartido entre los distintos sectores productivos que participaron del encuentro y enumeró algunos de los principales indicadores que explican la preocupación empresarial. “En la mayoría hay un indicador común, caída de ventas, caída de puestos de trabajo, pérdida de competitividad, pérdida de ganancias y temor”, señaló.
Pero además incorporó un elemento político a su diagnóstico sobre la situación de las empresas y apuntó directamente contra la actitud del Gobierno nacional frente a quienes cuestionan sus medidas. “Los que se animan a decir algo después reciben castigos por parte del gobierno nacional, y cuando hablo de castigos es aprietes”, afirmó.
La frase más dura llegó al final de su intervención, cuando contrastó el discurso libertario con la relación que, según sostuvo, mantiene la administración nacional con los sectores que expresan posiciones diferentes. “Entonces, muy libertario para dar discursos y muy represores a la hora de escuchar de voces distintas”, cuestionó.
El intendente planteó que existen dos modelos contrapuestos en relación con el papel de la industria. “Vemos que la Argentina tiene que ser un país productivo, que la industria tiene un valor en la esencia del proyecto nacional que tenemos, o una mirada marginal como la que plantea el gobierno nacional”, afirmó.
Desde Ensenada, el intendente Mario Secco aportó una mirada vinculada a una de las zonas industriales más importantes de la provincia y remarcó la relación que existe entre las grandes empresas y el entramado de pequeñas y medianas compañías que las abastecen “Ensenada es una ciudad muy industrial. Por eso es que hemos llegado a ser la número uno que más aporta al PBI desde la provincia de Buenos Aires, o sea de los 135 distritos”, señaló.
El intendente destacó el peso de la refinería, la petroquímica, las centrales termoeléctricas, los astilleros y el puerto, pero también puso el foco en las empresas de menor tamaño que dependen de ese entramado. “Después de ahí empiezan todas las pymes, porque las grandes empresas necesitan los insumos de todas las chiquitas”, explicó.
En ese contexto, el jefe comunal cuestionó las políticas impulsadas por Milei y aseguró que el cambio de escenario afecta a una ciudad que durante los últimos años había registrado una expansión de su actividad industrial. “Las políticas de Milei no son buenas para la producción nacional. Eso lo tenemos claro. Y eso afecta mucho, porque Ensenada venía creciendo mucho en la industria, a raíz de la situación que hemos generado nosotros en todos estos años”, afirmó. Secco reconoció que el escenario actual genera preocupación y sostuvo que “hay una situación que no es muy alegre de lo que está pasando hoy en el país”.
La misma preocupación apareció en el planteo del intendente de Salliqueló, Ariel Sucurro, quien puso el foco en la necesidad de generar ámbitos de diálogo entre el sector público y los empresarios para conocer de primera mano el impacto de las medidas macroeconómicas. “Somos intendentes con un gobierno de la provincia de Buenos Aires que ponemos a la producción y al trabajo como eje de la vida cotidiana de los bonaerenses”, afirmó.
El alcalde destacó la importancia de que las empresas tengan espacios donde puedan plantear sus problemas y analizar alternativas frente al escenario económico actual “Necesitamos para las empresas un espacio de reunión y de reflexión, necesitan de un gobierno, de convocar a los actores centrales, que en este caso son los empresarios y empresarias”, sostuvo.
Para el jefe comunal, el Congreso Productivo representa precisamente ese espacio de intercambio entre el Estado y los sectores que enfrentan de manera directa las consecuencias de las decisiones económicas. “Necesitamos que tengamos puntos de encuentro, reuniones, diálogos, ponencias, paneles para demostrar a dónde estamos, cómo estamos, pero particularmente cómo hacemos para ir a donde queremos ir”, señaló.
El intendente también apuntó contra las decisiones macroeconómicas que dependen del Gobierno nacional y remarcó que los municipios y la Provincia no cuentan con las herramientas para modificar ese rumbo. “Se necesita que los actores genuinos que son los empresarios den cuenta de la situación que están atravesando con un modelo económico con medidas macroeconómicas que dependen del gobierno nacional”, afirmó.
En esa línea, Sucurro planteó que esas políticas tienen consecuencias directas sobre el entramado productivo y laboral. “No hay un gobernador que pueda tomar esa medida y que está destruyendo la industria, la producción, el trabajo”, sostuvo.
El intendente de Salliqueló cerró su diagnóstico con una definición que sintetizó la preocupación que atraviesa a los distintos sectores productivos. A su entender, el actual modelo económico corre el riesgo de dejar afuera a una parte importante de la población. “Es una Argentina para 20 millones de habitantes, no para los 50 que somos”, afirmó.
Las declaraciones de Secco, Sucurro y Sujarchuk se produjeron en un mismo escenario y desde municipios con estructuras productivas diferentes, pero confluyeron en un diagnóstico similar sobre el impacto de las políticas nacionales. La caída de la actividad, el deterioro de las ventas, la pérdida de empleos y competitividad y la incertidumbre empresarial aparecen como los principales puntos de una discusión que el Gobierno bonaerense busca instalar como parte de su agenda productiva.