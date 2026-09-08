Amor a la vista: las parejas de Hollywood que salieron del clóset

Durante décadas, los famosos debían ocultar el estado marital o las preferencias sexuales y, además, vivir bajo un estrecho hermetismo. Con las conquistas de la modernidad, esto ha quedado atrás, y muchos de ellos optaron por declarar sus verdades. Asimismo presentaron a sus parejas, contrajeron matrimonio y han tenido hijos.



Elton John y David Furnish se conocieron en 1993, tuvieron una unión civil y se casaron en 2014. Son padres de Zachary y Elijah.



Por su parte, Neil Patrick Harris y David Burtka tienen mellizos llamadosHarper y Gideon, y son nacidos por gestación subrogada.George Takei y Brad Altman

Se conocieron en un club de running.



Sarah Paulson y Holland Taylor son otro ejemplo. Sucede que la actriz de American Horror Story y American Crime Story y la veterana de Two and a Half Men se cruzaron en 2005, en una cena.



Jodie Foster y Alexandra Hedison se casaron, viven en casas separadas. La actriz de El silencio de los inocentes tiene a dos hijos de otro vínculo anterior.



Niecy Nash conoció a la cantante Jessica Betts cuando esta tuvo un papel chico en su serie. Después de años en privado, en agosto de 2020 anunciaron que se habían casado. Nash ya tenía tres hijos de su matrimonio anterior con Don Nash y habló de una coparentalidad sin guerra. En la alfombra roja, Betts y ella se muestran sin disimulo: manos tomadas, looks coordinados, cero misterio.



Lo que une a estas historias no es el escándalo. Es el paso del secreto a la vida común: trabajo, familia y una pareja que, al fin, puede decir su nombre.