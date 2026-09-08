El apuro que puede dejar a los libertarios fuera de un juicio político mediático
La Libertad Avanza elabora una denuncia formal para iniciarle un jury a la jueza Marta Pascual por haber suspendido la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Pero su el juicio se concretara los legisladores libertarios podrían quedar impedidos de integar el tribunal por fallta de imparcialidad por culpa de un comunicado del partido.
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Alimentado por una permanencia mediática que no escatimó críticas, el fallo de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, se convirtió en un volcán político en la provincia de Buenos Aires. La decisión de la magistrada de suspender preventivamente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio bonaerense ocupó gran parte de la agenda del día y las repercusiones se desparramaron como lava caliente.
La jueza, de vasta y reconocida experiencia en temas juveniles -tanto desde el lado de la Justicia como cuando le tocó ser parte del gobierno provincial durante la gobernación de Eduardo Duhalde-, enfrenta ahora duros cuestionamientos y quedará sometida a un proceso de juicio político. Si bien todavía no hay presentaciones sustanciadas en tal sentido, este miércoles caerán en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios al menos un par de denuncias que buscarán iniciarle un proceso para cesantearla del cargo.
Una de esas denuncias se elabora en usinas de La Libertad Avanza. El partido violeta tomó la bandera de la defensa de la ley que baja la edad de imputabilidad y cargará con todo contra la doctora Pascual. Pero los libertarios parecen haber cometido un error garrafal, que les puede significar quedar al margen del enjuiciamiento. Puntualmente, el apuro por ganar en la agenda mediática los pone en una situación compleja a la hora de que uno o varios de ellos integren el tribunal que juzgaría a la magistrada.
El comunicado oficial que emitió La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, cuyo presidente es Sebastián Pareja, y que fue replicado por los propios legisladores libertarios se puede volver un boomerang en la búsqueda del objetivo.
La Libertad Avanza debe decidir quién presentará la denuncia de manera formal en la Secretaría. Si es un abogado de la matrícula o un legislador abogado, inmediatamente quedará fuera del sorteo que determina la integración del tribunal. Vale recordar que el jurado, presidido por el titular de la Suprema Corte, se compone de además de abogados y de legisladores abogados, que se sortean.
A priori, esto no invalida a ninguno de los senadores o diputados libertarios con título en Derecho para ser parte del tribunal. El problema es que el comunicado del partido pone a los propios miembros de la fuerza política a tiro de cualquier impugnación por parte de la Defensa. “Cometieron un error que los puede perjudicar a la hora de integrar el Jury, porque la defensa de la acusada puede impugnarlos con el argumento de que pueden actual bajo disciplina partidaria, lo que no les permite conservar la imparcialidad”, aseguró un abogado con experiencia en este tipo de procesos”.
Un legislador de otra bancada, por su parte, señaló que “lo que hicieron al emitir ese comunicado es prácticamente autoexcluirse del juicio, ya prácticamente asumen un rol de denunciantes y eso le permitirá a la defensa pedir que sean excluidos del sorteo, no se puede ser denunciante y juez”.