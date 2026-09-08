Marinucci: “El Gobierno nacional busca el equilibrio fiscal a costa del esfuerzo de los bonaerenses”
El ministro de Transporte bonaerense cuestionó el retiro de Nación del financiamiento al transporte público y destacó que la Provincia destina alrededor de $100 mil millones mensuales para sostener el sistema. Además, propuso avanzar hacia un esquema de subsidio directo al usuario a través de Cuenta DNI.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, cuestionó el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre el transporte público y destacó el esfuerzo que realiza la Provincia para sostener los servicios y amortiguar el impacto de los aumentos sobre los usuarios.
En diálogo con Radio Del Plata, Marinucci calificó como “muy crítica” la situación del transporte y recordó la eliminación del Fondo Compensador para el interior, los cambios en los beneficios del atributo social y la quita de descuentos para quienes combinan distintos medios de transporte. “No podemos abstraernos de las decisiones económicas del Gobierno de Milei para lograr el equilibrio fiscal a costa del esfuerzo de los bonaerenses”, afirmó.
En ese sentido, destacó la decisión del gobernador Axel Kicillof de sostener el transporte público pese al retiro de recursos nacionales. “El Estado provincial aporta alrededor de 100 mil millones de pesos por mes en todo el transporte”, señaló, al incluir las compensaciones tarifarias del AMBA, el Boleto Educativo para estudiantes universitarios y terciarios y el transporte del interior bonaerense.
Marinucci también planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo esquema de compensaciones, con un subsidio directo al usuario. “Creo que hay que ir a un sistema de subsidio al usuario”, sostuvo, y señaló que una alternativa en la Provincia podría implementarse a través de Cuenta DNI.
El Ministro explicó que actualmente la tarifa técnica de un viaje mínimo en colectivo ronda los $2.600, mientras el pasajero abona aproximadamente $1.100 y el Estado compensa la diferencia. “El usuario tiene que identificar cuál es el valor de su pasaje sin tener que pagar el 100% de la tarifa”, explicó, y sostuvo que el nuevo esquema permitiría también fortalecer la exigencia sobre “higiene, calidad de servicio y previsibilidad en los tiempos”.