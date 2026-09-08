Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 CRÍTICA

Marinucci: “El Gobierno nacional busca el equilibrio fiscal a costa del esfuerzo de los bonaerenses”

El ministro de Transporte bonaerense cuestionó el retiro de Nación del financiamiento al transporte público y destacó que la Provincia destina alrededor de $100 mil millones mensuales para sostener el sistema. Además, propuso avanzar hacia un esquema de subsidio directo al usuario a través de Cuenta DNI.

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