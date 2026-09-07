Volver | La Tecla Nacionales 7 de septiembre de 2026 OFENSIVA

Milei sigue apostando a Malvinas: movidas en la Justicia, el Congreso y la mesa política

El Presidente encabezó una nueva reunión de gabinete, con Quirno y Presti como protagonistas, y los sumará a la mesa de los martes. El gobierno denunció penalmente a las empresas del proyecto Sea Lion. Además, el viernes se enviaría el proyecto anunciado por cadena nacional. Mientras tanto, el amague de apoyo de Trump parece desvanecerse.

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