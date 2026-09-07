Milei sigue apostando a Malvinas: movidas en la Justicia, el Congreso y la mesa política
El Presidente encabezó una nueva reunión de gabinete, con Quirno y Presti como protagonistas, y los sumará a la mesa de los martes. El gobierno denunció penalmente a las empresas del proyecto Sea Lion. Además, el viernes se enviaría el proyecto anunciado por cadena nacional. Mientras tanto, el amague de apoyo de Trump parece desvanecerse.
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El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó hoy su decisión de avanzar en la reafirmación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, que permanecen bajo dominio del Reino Unido, mientras su par estadounidense, Donald Trump, envió una señal desalentadora al dialogar con el primer ministro del país usurpador.
Milei reunió hoy nuevamente a su gabinete, con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, como presencias destacadas, y analizó la estrategia legislativa del gobierno, cuyo principal elemento en el futuro próximo es el envío al Congreso de un proyecto para intensificar las sanciones a empresas que lucren con recursos presentes en las islas y crear un Consejo de Seguridad Nacional.
Además, el gobierno anunció que denunció penalmente a las cinco empresas que buscan extraer petróleo de las Malvinas. Quirno fue el encargado de realizar la presentación judicial. Las compañías demandadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Las tres primeras son las involucradas en el megaproyecto Sea Lion.
Además, Milei le encargó al ministro de Economía, Luis Caputo, que priorice la construcción de la base naval integrada en Tierra del Fuego en el Presupuesto 2027.
El mandatario pronunció el jueves pasado un mensaje que fue transmitido por la cadena nacional de radio y televisión. En él, anticipaba el envío de la iniciativa, atacaba con dureza al Reino Unido y aseguraba que los logros económicos de su gestión hacían posible que la Argentina acentuara su reclamo de soberanía.
Este mensaje fue emitido días después de que Trump, respondiendo a la pregunta de un periodista, dijera en forma genérica que la posición neutral de los Estados Unidos respecto del conflicto por las Malvinas (que derivó en una guerra en entre la Argentina y el Reino Unido en 1982) podría ser revisada.
En aquel momento varios analistas interpretaron lo dicho por el estadounidense como una forma de presionar al país insular europeo para acogerse a sus lineamientos sobre el gasto en seguridad nacional. Trump pareció confirmar esa interpretación luego en una entrevista con una periodista británica. Y hoy mantuvo un diálogo telefónico con el premier britano, Andy Burnham, en lo que puede interpretarse como un avance hacia un entendimiento en la materia.
Ocurre que, aunque Trump y Burnham no hablaron del tema Malvinas, sí dialogaron sobre la guerra en Ucrania y el conflicto con Irán por el Estrecho de Ormuz, dos temas en los que el norteamericano busca el apoyo británico, que el premier no tuvo reparos en prometerle. De esa manera podría desactivarse la ofensiva con la cuestión Malvinas como munición estratégica y el país del Norte no tendría razón para abandonar su neutralidad.
Más allá de eso, Milei insiste en su postura, y esta tarde analizó con sus ministros la mejor estrategia para que los legisladores aprueben la iniciativa oficial. La idea es que entre por la Cámara de Diputados, que el gobierno considera más afín.
El Presidente busca que el texto sea enviado este mismo viernes al Congreso.
Quirno y Presti se incorporarán además a la “mesa política” del gobierno libertario, que preside la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (hermana del Presidente), y que se reunirá mañana para analizar el decurso de las iniciativas oficiales en el ámbito legislativo, incluyendo las que están en preparación relativas a las Malvinas.