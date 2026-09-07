Libertarios cuestionaron la suspensión del Régimen Penal Juvenil y cargaron contra Kicillof

Kicillof garantiza la impunidad del delincuente. Este es el ejemplo más claro de que la crisis que atraviesa la Provincia es consecuencia del modelo del gobernador, que convirtió al Conurbano en un infierno por sus caprichos garantistas. Esta ley es una respuesta concreta para… https://t.co/8RFmBITM0J — Sebastián Pareja (@SPareja_) September 7, 2026

Mientras el Gobierno nacional impulsa una Ley que se debatió y sancionó en el Congreso Nacional para combatir la inseguridad, por otro lado está Kicillof que sigue defendiendo a los delincuentes.

La Provincia de Buenos Aires está viviendo una crisis sangrienta en materia de… https://t.co/y2v3HrIEHI — Carlos Curestis (@CarlosCurestis) September 7, 2026

Mientras haya kirchnerismo, habrá inseguridad.

La Justicia bonaerense frenó por 60 días el nuevo régimen penal juvenil por una supuesta “falta de infraestructura” de la propia Provincia.

Nación endurece las reglas contra los delincuentes y la Provincia va a contramano,… pic.twitter.com/dYV7QEVdee — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) September 7, 2026

En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.



Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 7, 2026

El Kirchnerismo siempre protegiendo delincuentes. La provincia está liberada a los malandras por Kicillof y los ciudadanos totalmente indefensos. https://t.co/LCgU8u6r2B — Miriam Niveyro (@MiriamNiveyro) September 7, 2026