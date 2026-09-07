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Libertarios cuestionaron la suspensión del Régimen Penal Juvenil y cargaron contra Kicillof

Luego de la cautelar que suspende por sesenta días la baja en la edad de imputabilidad, dirigentes de La Libertad Avanza en la provincia fueron muy duros contra el gobernador

Libertarios cuestionaron la suspensión del Régimen Penal Juvenil y cargaron contra Kicillof
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Cuando parecía que el Régimen Penal Juvenil tenía todo para implementarse, un fallo de la Justicia de Lomas de Zamora ordenó suspender durante 60 días la aplicación del sistema que permite someter a responsabilidad penal a adolescentes desde los 14 años. En el fallo argumentaron que no están dadas las condiciones para seguir albergando jóvenes en el sistema carcelario

La resolución fue dictada por el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2, a cargo de la jueza Marta Elba Pascual, quien puso el foco en las condiciones materiales e institucionales con las que cuenta el Estado bonaerense para implementar la nueva legislación.

Ante esta situación, algunos dirigentes de La Libertad Avanza fueron muy duros y cargaron contra el gobernador Axel Kicillof y contra la jueza Marta Pascual. Uno de ellos fue el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien sentenció: “Kicillof garantiza la impunidad del delincuente. Este es el ejemplo más claro de que la crisis que atraviesa la Provincia es consecuencia del modelo del gobernador, que convirtió al Conurbano en un infierno por sus caprichos garantistas. Esta ley es una respuesta concreta para intentar elevar el costo de delinquir. El gobierno provincial, en cambio, insiste con un sistema que garantiza impunidad”.

 
“Además, no es una decisión unilateral del Gobierno nacional, sino una ley que debatimos y aprobamos en el Congreso de la Nación, cumpliendo todas las etapas correspondientes. Pretender neutralizarla por anteojeras ideológicas es profundamente antidemocrático. Hay que terminar con esta locura y recuperar el sentido común, con los delincuentes encerrados y las personas de bien libres”, añadió el diputado nacional.

Carlos Curestis, presidente del bloque libertario en el Senado, también fue muy duro contra el Gobernador: “Mientras el Gobierno nacional impulsa una Ley que se debatió y sancionó en el Congreso Nacional para combatir la inseguridad, por otro lado está Kicillof que sigue defendiendo a los delincuentes. La Provincia de Buenos Aires está viviendo una crisis sangrienta en materia de seguridad y los bonaerenses viven con miedo. La Ley de baja de imputabilidad fue una decisión y política concreta en contra de la puerta giratoria de la justicia y el Gobernador pretende seguir defiendo la impunidad de los delincuentes”.

 
Por su parte, el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Juanes Osaba, también cargó contra el peronismo por esta medida: “Mientras haya kirchnerismo, habrá inseguridad. La Justicia bonaerense frenó por 60 días el nuevo régimen penal juvenil por una supuesta “falta de infraestructura” de la propia Provincia. Nación endurece las reglas contra los delincuentes y la Provincia va a contramano, defendiendo al que roba”.

 
La senadora nacional Patricia Bullrich también fue contundente al cuestionar a Axel Kicillof: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
 

“Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, añadió la exministra de Seguridad. 
En esa línea, la diputada nacional Myriam Niveyro añadió: “El Kirchnerismo siempre protegiendo delincuentes. La provincia está liberada a los malandras por Kicillof y los ciudadanos totalmente indefensos”.

 
“La reforma impulsada por @JMilei busca algo básico: que quien delinque responda ante la Justicia y que las víctimas sean protegidas. Mientras el Gobierno Nacional busca dar herramientas para combatir el delito y terminar con la impunidad, en la Provincia de @Kicillofok siguen poniendo obstáculos a las soluciones que los bonaerenses necesitamos”, sentenció La Libertad Avanza en Mar del Plata.

   

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