Mirtha Legrand fue internada y preocupa su estado de salud: qué dice el parte médico

Mirtha Legrand fue internada de forma preventiva por un cuadro de gripe y bronquitis. La información fue brindada por la periodista Analía Franchin, integrante del programa A la Barbarossa.La conductora tiene 99 años, este fin de semana no realizó los programas que tenía planificados. De esta manera, su nieta, Juana Viale cubrió ambas producciones.La alerta empezó cuando Mirtha se ausentó de la grabación de La Noche de Mirtha. En su lugar condujo Juana Viale, que al aire explicó: “Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un beso enorme”. En los días previos se había hablado de congestión y tos. Los médicos le habían pedido reposo y jornadas largas. Al principio permanecía en su casa.En esta mañana, la diva de los almuerzos generó preocupación debido a la internación que responde a una precaución y no a complicaciones de gravedad informadas hasta ahora. Este lunes trascendió el traslado a una institución para controles, y que sufre bronquitis. La cautela se explica sobre todo por la edad: tiene 99 años y cualquier cuadro respiratorio se sigue de cerca.Desde el Sanatorio Mater Dei emitieron el primer parte de salud de la diva y expresaron: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”.“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, finalizó el comunicado.La conductora seguirá internada por esta semana, están haciéndole estudio, permanecerá en una habitación común, y este miércoles se dará un nuevo parte.En 2026 se mantuvo al frente de su ciclo, aunque en abril ya había parado unas semanas por un cuadro viral.Entre sus internaciones anteriores figuran una operación por obstrucción intestinal en 2019, dos stents en 2021 y un marcapasos en 2023.