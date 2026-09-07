Tras despidos en una cantera, el intendente pidió proteger la industria nacional

POSICIONES

Ranking de intendentes: quiénes subieron, quiénes cayeron y quiénes lideran Otermín encabeza la medición de septiembre con un diferencial de imagen de +25,8 puntos, seguido por Gray y Nardini. Sujarchuk fue quien más creció respecto del mes anterior, mientras que Lanús registró la mayor caída. Menéndez, Moreira y Descalzo quedaron en el fondo del ranking.