Tras despidos en una cantera, el intendente pidió proteger la industria nacional

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Una nueva ola de despidos sacudió el jueves al sector industrial de la provincia de Buenos Aires, ya muy castigado por desvinculaciones, suspensiones y atrasos en pagos de sueldos y aguinaldos en distintas áreas y a lo largo y ancho del territorio bonaerense. Hoy, el intendente del distrito se solidarizó con los trabajadores despedidos y pidió que proteger a la industria, las pymes y el empleo sea “un compromiso de todos”.
Se trata de Maximiliano Wesner, alcalde de Olavarría, donde hace cuatro días quedó paralizada la planta de Galasur, una cantera que opera en la zona de Sierra Chica, con la desvinculación de 19 operarios.
El resto del personal de la cantera fue suspendido, lo que determinó que todas las actividades se detuvieran.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) tomó intervención en el tema y analizaba la posibilidad de encarar un plan de lucha en pos de la reincorporación de los operarios despedidos.
Mi solidaridad con los trabajadores despedidos de Galasur y sus familias. Ya lo venimos diciendo, si no se reactiva la obra pública y no ponemos el foco en la industria, esto no va a cambiar.
Hoy, Wesner se refirió al conflicto, en un mensaje publicado en redes en el que abogó por la protección de la industria y, en especial, de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
“Mi solidaridad con los trabajadores despedidos de Galasur y sus familias. Ya lo venimos diciendo, si no se reactiva la obra pública y no ponemos el foco en la industria, esto no va a cambiar”, expresó el jefe comunal.
“Somos una ciudad que aporta materiales fundamentales para la construcción de todo el país. Por eso, cuando la construcción se retrae Olavarría recibe ese impacto de manera directa”, señaló Wesner. “Necesitamos que proteger la industria nacional, nuestras pymes y el trabajo sea un compromiso de todos”.