Amarillos y violetas: senador del PRO se encontró con Karina, Santilli y Pareja
Un evento de doma en Lincoln fue la excusa para que el presidente del bloque del PRO en el Senado bonaerense coincidiera con la hermana del Presidente, el jefe de gabinete y el armador provincial de los libertarios.
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Un evento de doma realizado este fin de semana en el partido bonaerense de Lincoln sirvió como excusa para un nuevo acercamiento entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. El presidente de la bancada amarilla en el Senado provincial, Pablo Petrecca, se encontró con dos figuras centrales del gobierno nacional y con el presidente y armador del partido libertario en la provincia de Buenos Aires.
En efecto, durante el evento (bautizado “Bien Montados”) Petrecca coincidió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con el jefe de gabinete de ministros, Diego Santilli (también surgido del PRO), además del diputado nacional y titular de LLA en la provincia, Sebastián Pareja.
Aunque no se trató de un encuentro protocolar, el senador y los representantes del gobierno de Javier Milei conversaron durante su encuentro. Tanto Petrecca como Karina, Santilli y Pareja pisaron Lincoln con el mismo objetivo: afianzar la presencia en Buenos Aires. Y hablaron sobre los desafíos que enfrenta la provincia más grande del país y la realidad del interior bonaerense.
“No podemos pensar la Provincia solamente desde los escritorios. Hay que caminarla. Cada pueblo tiene algo para decir y cada región tiene una realidad diferente. Escuchar al interior, defender su producción y preservar su identidad también es empezar a construir una provincia más integrada y con futuro. Tenemos que ser capaces de armar un equipo con los mejores para la Provincia, que deje atrás las diferencias y tenga la decisión de enfrentar al populismo y construir una alternativa que vuelva a poner a Buenos Aires en marcha”, dijo el senador proísta.
Petrecca viene sosteniendo una agenda de recorridas y encuentros con productores, emprendedores, comerciantes, instituciones, intendentes, concejales y dirigentes de diferentes espacios, con el objetivo de incorporar esas experiencias a una mirada integral sobre el futuro bonaerense.
En el evento de doma estuvieron presentes también el intendente linqueño, Salvador Serenal, y los concejales Sofía Arming y Emiliano Ressia.