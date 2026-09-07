Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2026 NUEVO ACERCAMIENTO

Amarillos y violetas: senador del PRO se encontró con Karina, Santilli y Pareja

Un evento de doma en Lincoln fue la excusa para que el presidente del bloque del PRO en el Senado bonaerense coincidiera con la hermana del Presidente, el jefe de gabinete y el armador provincial de los libertarios.

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