Kicillof cobrará un impuesto al juego online y la UCR lo cruzó: “El Estado no puede hacer negocios”
El ministro de Gobierno lo anunció esta mañana en conferencia de prensa. Diego Garciarena cuestionó la medida y sostuvo que el estado "no puede recaudar impuestos del juego de los sectores hiper vulnerables".
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Durante la conferencia matutina que brindaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el gobierno bonaerense confirmó que implementará un aporte del 2% sobre los premios derivados de apuestas en los juegos de resolución inmediata, conocidos habitualmente como slots, disponibles en las siete plataformas de juego online habilitadas.
De acuerdo a lo indicado por los funcionarios bonaerenses, los fondos ingresarán al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) y se destinarán a programas de salud, educación y desarrollo social, además de fortalecer las acciones contra la ludopatía.
La medida fue instruida por el gobernador Axel Kicillof y se aplicará sobre los premios pagados por las siete concesionarias autorizadas para operar juegos online en el territorio bonaerense. Según se explicó, el mecanismo ya estaba previsto en la Ley 15.079, aprobada en 2018, pero ahora comenzará a implementarse específicamente para los juegos de resolución inmediata.
Ante esta iniciativa del gobierno bonaerense, el presidente del bloque UCR-Cambio Federal en la Cámara de Diputados, Diego Garciarena, salió al cruce y cuestionó al gobernador al sentenciar que “el Estado no puede hacer negocios con un problema que debería estar combatiendo”.
Allí añadió: “La ludopatía en general y, sobre todo, en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores no es un problema tributario o fiscal, ES UN GRAVE PROBLEMA SOCIAL e INTRAFAMILIAR”.
Señor Gobernador, el Estado no puede hacer negocios con un problema que debería estar combatiendo.
La ludopatía en general y, sobre todo, en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores no es un problema tributario o fiscal, ES UN GRAVE PROBLEMA SOCIAL e INTRAFAMILIAR.
“El estado provincial no puede recaudar impuestos del juego de los sectores híper vulnerables”, sentenció el diputado del radicalismo.
También pidió que la provincia “tome decisiones respecto del acceso a los sitios, del combate al juego ilegal, de la publicidad descontrolada y del endeudamiento en que están incurriendo miles y miles de personas en la Provincia por no poder frenar el impulso a las apuestas. No es un problema recaudatorio, Señor Gobernador”.
“Está en juego la vida, la salud mental y la integridad de miles y miles de familias en la Provincia que usted gobierna o debería gobernar”, cerró Diego Garciarena.
De acuerdo al anuncio del ministro Bianco, el impuesto del 2% al juego online en la provincia de Buenos Aires alcanzará a los premios resultantes de apuestas sucesivas dentro de las plataformas habilitadas. Se trata de los juegos de resolución inmediata, una modalidad que suele identificarse con las máquinas tragamonedas o slots digitales.