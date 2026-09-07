Azul dijo basta: fuerte rechazo a los peajes y a la privatización de las rutas
El Concejo Deliberante realizó una sesión especial a la vera de la Ruta Nacional 3. Vecinos y organizaciones reclamaron por la falta de infraestructura y seguridad vial, mientras crece el rechazo a la privatización de las rutas nacionales.
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El reclamo por la transformación de la Ruta Nacional 3 en autovía volvió a ocupar el centro de la escena en Azul. En una jornada cargada de reclamos por la infraestructura y la seguridad vial, el Concejo Deliberante local realizó una sesión especial en el sector conocido como “el Cristo”, a la vera de la ruta, donde vecinos, organizaciones y autoridades renovaron un pedido que lleva años.
La actividad fue convocada mediante la Resolución N° 5.319 y reunió a representantes de distintos sectores de la comunidad, quienes volvieron a advertir sobre los riesgos que implica transitar por una de las principales vías de conexión de la región. El encuentro se produjo además en medio de la creciente discusión por el esquema de privatización y concesión de las rutas nacionales impulsado por el Gobierno nacional.
De acuerdo a lo publicado por Séptima Sección, la sesión contó con la participación de la senadora provincial María Inés Laurini, el secretario de la Comunidad, Omar Seoane, el delegado de Cacharí, Raúl Fernández, además de integrantes de Vecinos Autoconvocados de Azul y la zona, Estrellas Amarillas, la Fundación CEDA, el Centro Cultural Don Cipriano y la Agrupación Peronismo 26 de Julio, entre otros.
Durante la apertura se dieron a conocer distintas adhesiones al reclamo, entre ellas las de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, organizaciones de Estrellas Amarillas, vecinos autoconvocados de Las Flores, la Red de Mujeres Radicales y otras entidades vinculadas a la seguridad vial.
Peajes y autovía, en el centro del debate
Uno de los principales puntos abordados durante la sesión estuvo relacionado con la respuesta de Vialidad Nacional a un pedido anterior del Concejo, en el que se había planteado la necesidad de revisar la instalación de estaciones de peaje previstas en los kilómetros 290 y 380 de la Ruta 3.
En ese marco, los concejales volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar con la transformación en autovía del tramo comprendido entre Las Flores y Chillar, una obra considerada estratégica por la comunidad de Azul y localidades de la región.
También se incorporó al debate la respuesta de la empresa Corresur – Rutas Sur Atlántico S.A. respecto de las obras previstas en diferentes sectores de la ruta.
Uno de los reclamos que consiguió mayor respaldo fue el referido a la estación de peaje proyectada en el kilómetro 290. El cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad, con modificaciones, una resolución para reclamar directamente su reubicación hacia las inmediaciones del kilómetro 230.
La modificación no fue menor: el proyecto original planteaba que la empresa analizara la posibilidad de trasladar el peaje, pero durante la sesión los concejales endurecieron el planteo y solicitaron concretamente que la estación sea cambiada de ubicación.
Un reclamo que atraviesa a Azul
La jornada también sirvió para poner en valor el trabajo de las organizaciones que desde hace años sostienen el pedido de una autovía. En ese sentido, se aprobó por unanimidad una iniciativa para que el Ejecutivo municipal impulse una campaña de difusión sobre la tarea desarrollada por Estrellas Amarillas y el grupo Autovía YA.
A su vez, los Vecinos Autoconvocados solicitaron que el espacio ubicado sobre la banquina de la Ruta 3, donde se encuentra emplazado el monolito levantado junto a Estrellas Amarillas y la Fundación CEDA, sea denominado “Espacio Memorial de Reclamo y Concientización Vial, Juan Manuel Crocco”. El pedido fue girado a la Comisión de Homenajes.
En otro de los puntos tratados, el Concejo aprobó por mayoría la adhesión al “Manifiesto Federal por la Vida, la Infraestructura, la Seguridad Vial y la Recuperación de las Rutas Argentinas”, una declaración que busca poner el foco en el estado de las rutas y en la necesidad de garantizar obras y mantenimiento.
La Ruta 5 también fue escenario de protestas
El reclamo de Azul se inscribe en una discusión más amplia que se extendió durante los últimos días a distintos corredores nacionales. En la Ruta 5, vecinos y organizaciones también expresaron su rechazo al proceso de privatización de las rutas nacionales y reclamaron que las futuras concesiones no se traduzcan únicamente en nuevos peajes, sino que contemplen obras concretas y mejoras en seguridad vial.
La preocupación se centra especialmente en que el avance de los esquemas de concesión termine trasladando a los usuarios el costo de rutas que continúan presentando problemas de mantenimiento e infraestructura.
Para las organizaciones que participan de estos reclamos, la discusión no pasa solamente por quién administra las rutas, sino por garantizar inversiones, mantenimiento permanente y obras largamente postergadas.