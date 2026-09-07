Volver | La Tecla Municipios 7 de septiembre de 2026 SESIÓN ESPECIAL

Azul dijo basta: fuerte rechazo a los peajes y a la privatización de las rutas

El Concejo Deliberante realizó una sesión especial a la vera de la Ruta Nacional 3. Vecinos y organizaciones reclamaron por la falta de infraestructura y seguridad vial, mientras crece el rechazo a la privatización de las rutas nacionales.

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