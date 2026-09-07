Murió Norberto Galasso, el historiador del pensamiento nacional

El historiador, ensayista y contador público Norberto Félix Galasso murió este lunes a los 90 años. Nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1936, dedicó más de seis décadas a reconstruir la historia argentina desde una perspectiva revisionista, nacional y popular, lejos de las interpretaciones liberales tradicionales.



Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en 1961, Galasso se formó primero en lecturas marxistas y trotskistas. En los años sesenta militó en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional que lideraba Jorge Abelardo Ramos. Con el tiempo viró hacia el nacionalismo popular peronista y se vinculó con figuras de la izquierda nacional y de la Juventud Peronista. Su obra combinó rigor documental con una clara toma de partido: rescatar a los “malditos” de la historia oficial.



En su recorrido, ublicó más de cien libros y ensayos. Entre los más conocidos figuran los dos tomos de Perón (formación, ascenso, caída, exilio, resistencia y muerte), Los malditos, biografías de Manuel Ugarte, Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz, Mariano Moreno y la revolución nacional y Historia de la Argentina desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner.



Durante la última dictadura militar varios de sus textos fueron censurados. En 1973 fue síndico de Eudeba cuando la editorial estaba dirigida por Jauretche.En 2005 la Ciudad de Buenos Aires lo declaró Personalidad Destacada. En 2014 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo nombró Embajador de la Cultura Popular Argentina, cargo honorífico con asignación que conservó durante las gestiones de Macri y Alberto Fernández. El decreto fue derogado en septiembre de 2025 por el gobierno de Javier Milei. Galasso había renunciado a su jubilación al aceptar esa designación.



Hasta sus últimos años siguió escribiendo, dando entrevistas y defendiendo una lectura de la historia argentina centrada en la soberanía, el pueblo y la crítica al liberalismo económico.



Con su muerte se cierra una de las voces más persistentes del revisionismo histórico argentino del último medio siglo.