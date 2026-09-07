Femicidio de Agostina Vega: amplía su declaración el principal acusado

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, tendrá este lunes un momento clave. Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el crimen, ampliará su declaración ante el fiscal Raúl Garzón luego de cambiar de abogado y modificar su estrategia judicial.



La nueva declaración se produce mientras la causa avanza sobre la posible participación de otras personas en el encubrimiento del crimen y en el intento de eliminar pruebas. Barrelier continúa imputado por homicidio triplemente calificado y es considerado por los investigadores como el principal sospechoso del femicidio.



En paralelo, fueron detenidos Osvaldo Fassetta, de 47 años, amigo y conviviente de Barrelier, y Soledad Andreani, de 43 años, expareja del acusado. Ambos quedaron imputados por encubrimiento agravado.



La investigación sostiene que Fassetta habría colaborado con Barrelier luego del crimen para ocultar elementos vinculados con el hecho. En el caso de Andreani, los investigadores pusieron el foco en un Ford Ka de su propiedad, que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el lugar donde posteriormente fue encontrado.



El vehículo también quedó bajo investigación debido a que habría sido lavado después del traslado, una maniobra que, según la fiscalía, podría haber tenido como objetivo eliminar posibles rastros.



La Justicia continúa analizando registros de cámaras de seguridad, testimonios y distintas pericias para reconstruir las horas posteriores al crimen y establecer qué ocurrió con Agostina y quiénes participaron en las maniobras posteriores.



La ampliación de la declaración de Barrelier podría aportar nuevos elementos a una investigación que permanece abierta y que no descarta la incorporación de nuevos acusados.