Natalie Portman tuvo su tercer hijo, el primero con Tanguy Destable

Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo, el primero con su pareja, el músico y productor francés Tanguy Destable.



Las imágenes que circularon la muestran a ambos caminando por París; Destable lleva al bebé sujeto al pecho en un portabebés.



El nacimiento fue el mes pasado en esa ciudad. Vale mencionar que Portman, de 45 años, comparte con su exmarido, el coreógrafo Benjamin Millepied, a Aleph, de 15, y a Amalia, de 9.



Su relación con Destable se conoció en 2025 y se mantuvo discreta. En abril, en una entrevista con un medio de alcance internacional donde confirmó el embarazo y dijo que ambos estaban “muy emocionados”. Definió a esta dulce espera como “un privilegio y un milagro” y planteó que, probablemente, sería la última vez que estuviera embarazada



En esa misma conversación habló de una calma distinta a la de embarazos anteriores: dijo conocer mejor con quién quiere estar y qué energía quiere alrededor. Hija de un especialista en fertilidad, también pidió respeto hacia quienes no logran un embarazo con facilidad.