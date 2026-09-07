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FELICIDAD PLENA

Nace Aurelius, el primer nieto de John Lennon

Sean Ono Lennon y Charlotte Kemp Muhl anunciaron el 1 de septiembre de 2026 el nacimiento de su bebé.

Nace Aurelius, el primer nieto de John Lennon
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Sean Ono Lennon, de 50 años, y su pareja Charlotte Kemp Muhl, de 39, anunciaron el 1 de septiembre de 2026 el nacimiento de su primer hijo, Aurelius.

Se trata del primer nieto biológico de John Lennon, asesinado el 8 de diciembre de 1980 frente al edificio Dakota, en Nueva York, y de la artista plástica e intérprete, Yoko Ono. 


Vale mencionar que el ya fallecido Lennon tuvo dos hijos: Julian, de su matrimonio con la actriz y corista,  Cynthia Lennon, y Sean, de su relación con Yoko Ono.

Asimismo, Julian no tuvo descendencia, por lo que Aurelius abre la siguiente generación por la línea de Sean.

Julian respondió al anuncio con mensajes de apoyo y Sean lo presentó como “tío Jules”.

También expresaron felicitaciones Patti Smith, Paris Hilton y Willow Smith. Yoko Ono, de 93 años, suma a Aurelius entre sus nietos.
 

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