Nace Aurelius, el primer nieto de John Lennon

Sean Ono Lennon, de 50 años, y su pareja Charlotte Kemp Muhl, de 39, anunciaron el 1 de septiembre de 2026 el nacimiento de su primer hijo, Aurelius.



Se trata del primer nieto biológico de John Lennon, asesinado el 8 de diciembre de 1980 frente al edificio Dakota, en Nueva York, y de la artista plástica e intérprete, Yoko Ono.





Vale mencionar que el ya fallecido Lennon tuvo dos hijos: Julian, de su matrimonio con la actriz y corista, Cynthia Lennon, y Sean, de su relación con Yoko Ono.



Asimismo, Julian no tuvo descendencia, por lo que Aurelius abre la siguiente generación por la línea de Sean.



Julian respondió al anuncio con mensajes de apoyo y Sean lo presentó como “tío Jules”.



También expresaron felicitaciones Patti Smith, Paris Hilton y Willow Smith. Yoko Ono, de 93 años, suma a Aurelius entre sus nietos.