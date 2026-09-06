Franco Colapinto remontó en Monza: terminó noveno tras un despiste y sumó dos puntos
El piloto argentino llegó a ubicarse tercero en el Gran Premio de Italia, pero una salida de pista lo hizo retroceder hasta el decimoquinto lugar. Luego protagonizó una gran recuperación y cerró la carrera entre los diez mejores.
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Franco Colapinto tuvo una carrera de película en el Gran Premio de Italia. El piloto argentino de Alpine protagonizó una espectacular remontada en el circuito de Monza y terminó en la novena posición, luego de haber llegado a marchar tercero y sufrir un despiste que lo hizo caer 12 lugares.
Con un ritmo que fue de menor a mayor, Colapinto logró recuperarse de un error que parecía haberlo dejado fuera de la pelea por los puntos. El argentino aprovechó el rendimiento de su Alpine, superó a varios rivales en pista y cerró la competencia dentro del top ten, con dos unidades para el campeonato.
La carrera había comenzado de manera inmejorable para el bonaerense. Una vez más, realizó una gran largada y avanzó una posición para colocarse sexto. Mientras tanto, Pierre Gasly, compañero de equipo y autor de una histórica pole position, consiguió conservar inicialmente el liderazgo, aunque poco después fue superado por el Mercedes de George Russell en la recta principal.
Pero la competencia tuvo un giro inesperado apenas en la tercera vuelta. Un fuerte accidente de Charles Leclerc en la zona de la Parabólica provocó la aparición de la bandera roja y obligó a detener la carrera. El incidente involucró al piloto de Ferrari, que perdió el control de su monoplaza y terminó contra las protecciones.
El parate modificó el escenario de la competencia y permitió que Colapinto avanzara hasta la cuarta posición. En el relanzamiento, el argentino volvió a mostrar toda su determinación y consiguió superar a Max Verstappen para colocarse tercero.
Sin embargo, la alegría duró poco. En una de las curvas de Lesmo, Colapinto se salió de pista y perdió nada menos que 12 posiciones. El despiste lo llevó hasta el decimoquinto lugar y obligó al piloto de Alpine a iniciar una carrera completamente distinta, con el desafío de volver a meterse en la zona de puntos.
Lejos de bajar los brazos, el argentino reaccionó rápidamente. A pesar de algunos daños menores en su monoplaza, mantuvo un ritmo competitivo y comenzó a recuperar terreno. Primero dejó atrás a Carlos Sainz y Esteban Ocon, y luego protagonizó una de las maniobras más destacadas de la jornada.
En la vuelta 29, Colapinto se lanzó sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto y consiguió superar a los dos en una misma maniobra para avanzar hasta el décimo puesto. La remontada ya era una realidad y todavía quedaba una última batalla.
En el tramo final, el piloto de Alpine fue nuevamente por más. Colapinto logró recortar una diferencia de ocho segundos respecto de Yuki Tsunoda y finalmente consiguió adelantar al piloto de Racing Bulls para quedarse con la novena colocación.
De esta manera, el argentino cerró una jornada de contrastes: pasó de estar tercero a caer hasta el decimoquinto lugar y, finalmente, terminó noveno. Los dos puntos obtenidos le permitieron cerrar con saldo positivo una carrera en la que volvió a demostrar capacidad de reacción y agresividad para superar rivales.