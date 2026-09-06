Volver | La Tecla Nacionales 6 de septiembre de 2026 FÓRMULA 1

Franco Colapinto remontó en Monza: terminó noveno tras un despiste y sumó dos puntos

El piloto argentino llegó a ubicarse tercero en el Gran Premio de Italia, pero una salida de pista lo hizo retroceder hasta el decimoquinto lugar. Luego protagonizó una gran recuperación y cerró la carrera entre los diez mejores.

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