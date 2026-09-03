Libertarios piden apartar a la Bonaerense de la investigación del caso Bellingi

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El diputado provincial Juan Osaba, jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense, pidió hoy que la Policía provincial sea apartada inmediatamente de la investigación de la muerte del ex funcionario judicial Guillermo Bellingi, que iba a ser sometido a juicio en una causa por presunta corrupción.
Osaba apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y contra el ex ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, al reclamar que la Policía bonaerense no siga investigando el caso.
“La policía de Berni y Kicillof debe ser corrida inmediatamente de la investigación de los causales de muerte del ex funcionario judicial Guillermo Bellingi, que debía declarar en una causa por corrupción kirchnerista de la ex procuradora Gils Carbó en los próximos días”, dijo el diputado libertario.
Bellingi fue subdirector general de la Procuración General de la Nación en momentos en que la encabezaba Alejandra Gils Carbó. Ambos estaban acusados por presuntas irregularidades en la compra de un edificio destinado al uso de ese organismo judicial, en 2013. El juicio está programado para comenzar en menos de un mes.
Bellingi, de 55 años, no llegó al juicio. Apareció muerto en Villa Elisa, con una herida de arma blanca en el pecho. Osaba reclamó que la Policía bonaerense sea apartada para garantizar la transparencia en la pesquisa.
“El kirchnerismo, que sostiene el mismo sistema que es investigado por corrupción y un gobernador entregado ante la delincuencia, no pueden seguir ni un segundo más al frente de esta causa”, dijo el legislador libertario.