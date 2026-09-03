Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2026 “NI UN SEGUNDO MÁS”

Libertarios piden apartar a la Bonaerense de la investigación del caso Bellingi

Desde el espacio mileísta reclamaron que la fuerza de seguridad bonaerense quede inmediatamente fuera de la pesquisa. Palo para Kicillof y el kirchnerismo.

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