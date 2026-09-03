Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2026 PEREGRINACIONES

Visita de León XIV: Provincia pide que Nación decrete feriado para facilitar la organización

Luego de la reunión en Gobernación, funcionarios bonaerenses explicaron los avances en los preparativos de la visita del Papa y lanzaron un pedido al gobierno nacional.

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