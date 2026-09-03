Visita de León XIV: Provincia pide que Nación decrete feriado para facilitar la organización

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El gobierno bonaerense continúa con los preparativos para organizar de forma exitosa la visita del Papa León XIV a la República Argentina. Luego del primer encuentro que mantuvieron con representantes del gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, este jueves hubo un nuevo encuentro entre funcionarios y el propio gobernador Kicillof para continuar con el armado, tanto para la visita papal como para la peregrinación a Luján con fecha prevista para el 3 de octubre.
Luego de la reunión en Gobernación, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente de Luján, Leonardo Boto, brindaron declaraciones sobre los preparativos y solicitaron que el gobierno nacional decrete feriados para facilitar la organización del multitudinario acto del Papa León XIV.
En ese sentido, Álvarez Rodríguez expresó: “Para nosotros es una alegría enorme tener esta oportunidad histórica de recibir en nuestro territorio, en la provincia, en el municipio de Luján, en el municipio de Almirante Brown, al Papa León XIV. Hoy tuvimos dos encuentros de trabajo muy positivos. El primero tuvo que ver con la peregrinación, con la 52° peregrinación a Luján, que la hacemos todos los años, que hay en la fecha de octubre en este año”.
“Luego también una reunión que estuvo con el municipio de Almirante Brown, con el municipio de Luján y su intendente, y con el área de seguridad, y con el jefe de gabinete y el gobernador, para hablar ya específicamente de la preparación que tenemos que hacer como provincia y de todo lo que hay que organizar en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de logística para darle la bienvenida”, sentenció la Jefa de Asesores.
Con respecto al trabajo conjunto con los distintos gobiernos, sostuvo que tienen la “la instrucción de Axel” para “articular con el Gobierno Nacional” y añadió: “Ya hemos ido a una primera reunión que convocó la Ministra Monteoliva, que participó Karina Milei, y el objeto es Nación, Provincia y Municipio que pongan todas las herramientas necesarias junto a la Iglesia para que se pueda encontrar el pueblo con su pastor y con nuestra queridísima Virgen de Luján, y con todos los queridos que viven hoy en nuestro Cottolengo de Don Orione”.
También se refirió sobre la posibilidad de que el Papa se reúna con expresidentes. Allí sentenció que “no hablaron de ese tema” en el encuentro con la Comisión Episcopal, pero dijo que “es importante todo lo que apunte a la unidad de los argentinos y también, por sobre todas las cosas, a esta expresión institucional. Yo entiendo que la visita del Papa León tiene dos instancias, una como Jefe de Estado Vaticano y la otra es como Pastor, entonces en esas dos condiciones, la Iglesia organiza, convoca también el Estado Nacional y en este caso también la Provincia de Buenos Aires como organizadora”.
Luego habló Javier Alonso y destacó que “nunca dejaron una silla vacía” y que siempre se sentaron a articular con el gobierno nacional.
“Cada uno sabe lo que tiene que hacer, estamos trabajando muy profesionalmente, ahora estamos en un momento de planificación, de convocatoria. La seguridad empieza desde que lo organizamos hasta que terminamos y también entendiendo que la convocatoria la hace León, la hace la Iglesia. Nosotros acompañamos, somos huésped, León es un Jefe de Estado y es un pastor y a su vez todas las Iglesias van a estar siendo parte de la organización, así que tenemos que sentarnos y dialogar entre todos y llegar al mejor entendimiento”.
Acto seguido, Alonso expresó que se van a tener que “cerrar un montón de autopistas y de rutas con tiempo de antelación” y pidió que el gobierno nacional decrete feriado para los días donde se va a llevar adelante la organización del evento.
Allí expresó: “Por eso es tan importante que el Gobierno Nacional decreta el feriado porque no es lo mismo el movimiento de una ciudad un domingo que un día hábil. Imagínense que Luján es una ciudad que está atravesada por un montón de rutas nacionales, de autopistas que no van a poder funcionar en los días previos, el martes a la noche será la vigilia de la juventud y nosotros creemos que todos los jóvenes que estén en Luján van a querer vivir la vigilia en Luján. El Papa no viene todos los días, así que es una medida extraordinaria que se tomará y la cantidad de efectivos va a ser la que sea necesaria para poder garantizar esto, todo lo que es las inmediaciones, la seguridad de la gente, va a venir gente de países limítrofes, gente de otras provincias, así que tenemos que garantizar la seguridad en las rutas, es un trabajo complejo que estamos ordenando”.
“Es una situación que tienen que resolver ellos”, sentenció Alonso y añadió: “Tampoco tiene que ser feriado para todo el país. Para nosotros sería importante que ese día no sea un día normal porque va a ser un día complejo”, aseguró.