Apareció en Córdoba Mariano Martínez, el joven que era buscado intensamente
La madre del muchacho confirmó que le enviaron una foto en la que se lo ve vestido con otra ropa. Había enviado un curriculum a un local de sushi. Habría tomado la decisión de irse por una cuestión sentimental.
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Mariano Martínez, el joven platense que era buscado intensamente desde el lunes, cuando se retiró abruptamente de una clase en la facultad, apareció sano y salvo en Córdoba, según confirmaron sus familiares.
El joven, de 21 años, habría decidido irse porque estaba deprimido por una situación sentimental, según especula su familia. El lunes, se fue del aula de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) antes de que terminara la clase, se tomó un colectivo a Punta Lara y luego volvió a La Plata, pero no a su casa. Luego se esfumó.
Las pistas sobre el paradero de Mariano eran escasas hasta hoy. Todo indicaba que se había ido por su propia voluntad. Antes de hacerlo, le dio a su hermano la clave de su netbook. A un compañero le dio un trabajo de la cursada que tenía que entregar. Dijeron haberlo visto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero su rastro se perdió.
Hoy, la policía cordobesa recabó testimonios de una empleada de una librería del barrio Cofico, que dijo que Mariano fue al local para hacer una copia de su curriculum vitae. Luego, lo entregó en un local de sushi ubicado a dos cuadras, según el testimonio de una trabajadora de ese lugar.
Según la empleada, el muchacho dijo ser de Mar del Plata y que no tenía teléfono; dio un mail que “no coincidía”, añadió la chica.
La madre del joven confirmó que es él. “Me mandaron una foto. Es mi hijo con otra ropa”, confirmó, emocionada.