Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2026 SANO Y SALVO

Apareció en Córdoba Mariano Martínez, el joven que era buscado intensamente

La madre del muchacho confirmó que le enviaron una foto en la que se lo ve vestido con otra ropa. Había enviado un curriculum a un local de sushi. Habría tomado la decisión de irse por una cuestión sentimental.

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