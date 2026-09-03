Volver | La Tecla Nacionales 3 de septiembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

San Martin de los Andes: el intendente zafó del juicio político

Carlos Saloniti respondió durante casi cuatro horas a los seis cargos planteados por una vecina y presentó documentación ante el Concejo Deliberante. La moción para avanzar con el proceso fue rechazada por 7 votos contra 4, por lo que jefe comunal continuará al frente del municipio

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