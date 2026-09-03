La AFA homenajeará a Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió realizar un reconocimiento especial a Lionel Messi por su trayectoria y aporte a la Selección Argentina. La iniciativa se llevará adelante durante la próxima fecha de todas las categorías y disciplinas del fútbol argentino, tanto masculinas como femeninas.



Según lo dispuesto por la Mesa Directiva de la AFA, los encuentros deberán detenerse cuando hayan transcurrido 10 minutos del primer tiempo. En ese momento, jugadores, cuerpos técnicos y público participarán de un minuto de aplausos en homenaje al capitán de la Selección.



La decisión busca destacar la extensa trayectoria de Messi con la camiseta argentina y su vínculo con los distintos logros obtenidos por el seleccionado durante los últimos años.



El homenaje será realizado de manera simultánea en los diferentes partidos programados para la próxima jornada, convirtiendo al fútbol argentino en escenario de un reconocimiento colectivo a una de las figuras más importantes de la historia de la Selección Argentina.

