Cierres y pérdida de empleo: la actividad económica se retrae y golpea a los municipios
Luján enfrenta el cierre de un mayorista y una planta industrial, mientras Pilar busca comprador para una fábrica de Whirlpool que había sido inaugurada en 2022 con una inversión de US$52 millones. A estos casos se suma otro en Las Flores, que muestran el deterioro de la actividad y un escenario complejo para las inversiones
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La crisis de actividad económica empieza a dejar una huella cada vez más visible en distintos municipios bonaerenses. Cierres de comercios, plantas industriales que dejan de producir y trabajadores que pierden sus empleos forman parte de un escenario de retracción que golpea directamente a las economías locales. En Luján, Pilar y Las Flores, distintos establecimientos cerraron o abandonaron la producción, dejando nuevas señales de alerta sobre el empleo y la actividad.
En Luján, la sucursal mayorista de Diarco ubicada sobre la Ruta 5 dejó de funcionar esta semana, después de varios meses de reestructuración de la empresa y cierre de establecimientos con bajos niveles de ventas. La firma había desembarcado en la ciudad en 2021, en plena pandemia, con expectativas de crecimiento y generación de empleo. Cinco años después, el local cerró sus puertas y alrededor de 30 trabajadores quedaron sin empleo.
A este cierre se sumó otro golpe para la actividad industrial local. Enzimas S.A., empresa radicada en Luján desde 1994, cerró definitivamente su planta la semana pasada y dejó sin trabajo a decenas de empleados. Según relataron los trabajadores, la decisión los tomó por sorpresa: aseguraron que durante el día desarrollaron sus tareas con normalidad y recién por la noche fueron informados de que la empresa dejaría de operar. La firma producía soluciones biotecnológicas y enzimas para las industrias alimenticia, textil y de alimentación animal.
El escenario se replica en Las Flores, donde una histórica empresa de calzado del Parque Industrial bajó definitivamente sus persianas y dejó a unos 30 trabajadores sin empleo. El cierre se produjo después de una seguidilla de despidos registrada durante agosto y se sumó a la reciente salida de Will Der, profundizando el deterioro del polo productivo local. La situación llevó al propio secretario de Producción municipal a advertir semanas atrás que “los números no cierran”, una expresión que sintetiza las dificultades que atraviesan las empresas radicadas en el distrito.
En Pilar, el impacto aparece por el lado de una industria que había llegado con fuertes expectativas de expansión. Whirlpool puso en venta la planta de lavarropas de Fátima que había inaugurado en 2022, luego de cerrar definitivamente sus operaciones industriales en noviembre de 2025. El establecimiento había requerido una inversión de US$52 millones y su cierre afectó a unos 220 trabajadores. Ahora, el complejo de 30.453 metros cuadrados cubiertos y más de 120.000 metros cuadrados de terreno busca un nuevo propietario.
El contraste es particularmente fuerte por la corta vida productiva de la planta. Whirlpool había proyectado fabricar hasta 300.000 lavarropas por año y destinar cerca del 70% de la producción a la exportación, principalmente hacia Brasil. En 2023 llegó a sumar un segundo turno y retomó las ventas externas, pero en 2024 redujo un turno y unos 60 puestos de trabajo. Finalmente, en noviembre de 2025 abandonó la fabricación local y pasó a abastecer el mercado argentino con productos terminados, principalmente provenientes de Brasil.
Los casos de Luján, Las Flores y Pilar muestran distintas dimensiones de un mismo problema: menos consumo, reducción de estructuras empresariales, cierre de establecimientos, retroceso industrial y pérdida de puestos de trabajo. Para los municipios, el impacto excede a cada empresa y alcanza al entramado económico que depende de ellas. Mientras los establecimientos bajan sus persianas y las inversiones productivas se frenan o se reconvierten, las administraciones locales quedan frente a una economía con menos empleo y menor actividad.