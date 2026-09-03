Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2026 LIQUIDACION POR CIERRE

Cierres y pérdida de empleo: la actividad económica se retrae y golpea a los municipios

Luján enfrenta el cierre de un mayorista y una planta industrial, mientras Pilar busca comprador para una fábrica de Whirlpool que había sido inaugurada en 2022 con una inversión de US$52 millones. A estos casos se suma otro en Las Flores, que muestran el deterioro de la actividad y un escenario complejo para las inversiones

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