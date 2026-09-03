El MDF pone el ojo en Misiones, otra provincia atravesada por una crisis interna

ERA MILEI

El Conurbano sufre la crisis laboral: 84.300 empleos perdidos y 40,5% de informalidad La provincia de Buenos Aires atraviesa una severa crisis socioeconómica. Según el Monitor de Indicadores Sociales de la CTA, entre fines de 2023 y mayo de 2026 se destruyeron 84.300 puestos privados formales en el territorio bonaerense, con una desocupación del 9,7% y una informalidad del 40,5% en el GBA.