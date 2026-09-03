El MDF pone el ojo en Misiones, otra provincia atravesada por una crisis interna
El Gobernador continúa con su plan de construcción nacional y el Movimiento Derecho al Futuro desembarcó en el territorio de la mesopotamia. Los dirigentes bonaerenses que se reunieron con varios intendentes para allanar el camino. También hubo un encuentro con un jefe comunal de Chubut en un contexto de tensión interna en la patagonia.
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Axel Kicillof continúa con su larga marcha hacia la Casa Rosada y ya tiene en la mira desembarcar en Misiones. En los últimos días, además de tender puentes con referentes de Chubut, envió a emisarios a la provincia de la mesopotamia para generar condiciones necesarias ante una posible visita a la brevedad.
Tanto Julio Pereyra -director del Banco Provincia- como el diputado provincial y secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares, fueron recibidos por el presidente del justicialismo misionero, Christian Humada. También hubo un encuentro con varios intendentes para repasar el estado de situación provincial y nacional.
La provincia atraviesa momentos de tensión ante la discusión que estalló entre el gobernador, Hugo Passalacqua, y el exmandatario, Carlos Rovira. La ruptura entre los dos caciques provocó divisiones en el Congreso de la Nación y el peronismo sigue de cerca los movimientos ante el impacto que posee en la batalla contra Javier Milei.
Por supuesto, el titular del PJ de Misiones pidió por la presencia de Kicillof y manifestó que “es importante para nosotros que referentes del peronismo nacional vengan a nuestra casa, y con esto se sigue demostrando que con cada convocatoria el Partido Justicialista tiene más gente y más repercusión”. En declaraciones a Noticias de la Calle y Canal 2, sostuvo que “el objetivo es recibir a todos aquellos que se sientan con ganas y que tengan energías peronistas, estamos felices de que Misiones sea centro de atracción y que muchos compañeros vengan a marcar las ideas de funcionamiento, teniendo en cuenta que el año que viene vamos a estar en una disputa muy importante que es la presidencia de la Nación”.
En tanto, Cascallares expresó que “el pueblo argentino ha sido estafado, hoy estamos viviendo una realidad social, política y económica que no es la que le contaron a nuestra gente”. A su vez, indicó que “tenemos un Gobierno nacional que dijo que iba a ir contra las castas y en realidad fue contra el pueblo, contra los trabajadores, contra los médicos, contra los estudiantes, las universidades, nos estafaron, miran para otro lado”.
En Misiones, junto a @CascallaresPJ, nos reunimos intendentes de distintos puntos de la provincia para compartir miradas, analizar el presente de la Argentina y, sobre todo, pensar el país que queremos construir.
Por su parte, Pereyra dio a conocer que “nos reunimos intendentes de distintos puntos de la provincia para compartir miradas, analizar el presente de la Argentina y, sobre todo, pensar el país que queremos construir”.
“Frente a una realidad que exige respuestas y ante los desafíos que tenemos por delante, necesitamos recuperar la capacidad de dialogar, generar consensos y construir una alternativa que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción, el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo”, añadió.
Luego, agregó: “Desde Fachinal, Garupa, Cerro Cora, Cerro Azul, Santiago Liniers, Profundidad, Bonpland, Candelaria, MojonGrande y 9 de Julio, compartimos una misma convicción: la reconstrucción nacional necesita una mirada profundamente federal, que escuche a cada territorio y sea capaz de unir a los argentinos detrás de un proyecto de futuro”. Finalmente, lanzó: “En ese camino, los compañeros y compañeras presentes coincidimos en respaldar el liderazgo de Axel Kicillof, por su capacidad, su experiencia de gestión y su visión federal para pensar una nueva Argentina”.
Mientras, en Chubut, el kicillofismo también avanzó en la construcción de vínculos territoriales como ya adelantó este medio. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se reunió con el intendente de Dolavon, Dante Bowen, referente de Chubut Futuro.
El encuentro se produjo luego del acuerdo entre Bowen y el diputado nacional Juan Pablo Luque, quienes buscan evitar una interna que fragmente al peronismo chubutense y avanzar en una estructura común para enfrentar al gobierno aliado a Milei de Ignacio Torres. La prioridad -según cuentan- pasa por ampliar la presencia territorial y postergar la discusión de candidaturas.
En ese esquema, el contacto con Bianco suma una dimensión nacional al armado de Bowen, que pretende construir una propuesta provincial con agenda propia pero articulada con un espacio federal. La conversación también puso sobre la mesa la necesidad de que la patagonia tenga mayor peso en una eventual alternativa nacional hacia 2027.
Tanto Misiones como Chubut aparecen como dos territorios donde el MDF busca tender puentes con dirigentes locales en medio de escenarios internos complejos, mientras Kicillof amplía su construcción política más allá de la provincia de Buenos Aires.