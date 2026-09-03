El campo apuntó a la tasa vial de un municipio y el uso de fondos de un puerto provincial
CARBAP cuestionó a Necochea por la tasa portuaria y criticó el uso de fondos del Puerto Quequén para reparar caminos rurales. “Se trata de una nueva carga tributaria que recae sobre el sector productivo de toda la región”, expresaron.
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Productores rurales de la provincia de Buenos Aires volvieron a poner en el centro de mira al Consorcio de Gestión del Puerto Quequén y a la municipalidad de Necochea, conducida por el intendente vecinalista Arturo Roja.
En un comunicado, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresa su preocupación ante la situación planteada en torno a la terminal portuaria y su vinculación con obras viales ajenas al ámbito de dicho puerto.
En tal sentido, expresaron que “los recursos administrados por el Consorcio de Puerto Quequén provienen del esfuerzo de la totalidad de los productores de la región que utilizan esa terminal para la comercialización de su producción. Por esa razón, dichos fondos deben aplicarse exclusivamente a obras de infraestructura portuaria y a su área de influencia directa, y no a intervenciones ajenas a ese objeto, como las obras de reparación de caminos rurales del partido de Necochea”.
“Si bien ha ocurrido una situación excepcional por causa de excesos hídricos, llama la atención que el partido de Necochea, pese a cobrar la tasa vial más cara de toda la provincia de Buenos Aires, deba recurrir a la colaboración del Consorcio de Puerto Quequén para atender el estado de sus caminos rurales”, añadieron los productores.
Al respecto, refirieron que “esta circunstancia genera serias dudas respecto del destino real que tendrán los fondos recaudados por la nueva tasa que el Municipio pretende cobrar, en la medida en que un antecedente similar —la propia tasa vial— no alcanzó para garantizar el mantenimiento adecuado de la red vial rural”.
“CARBAP manifiesta su firme rechazo a la denominada «tasa portuaria» que la Municipalidad de Necochea pretende aplicar sobre la totalidad de los granos que ingresan a Puerto Quequén. Se trata de una nueva carga tributaria que recae sobre el sector productivo de toda la región que se suma a una ya extensa lista de gravámenes que castigan la actividad agropecuaria”, agregaró la entidad ruralista.
Finalmente, señalaron que “CARBAP entiende que tanto la utilización de fondos portuarios para obras ajenas al puerto como la pretensión de cobrar esta nueva tasa responden a un mismo criterio: el uso de recursos generados por la actividad portuaria -de alcance regional- para fines exclusivamente municipales. Esta conducta resulta contraria al espíritu con el que fue creado el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y perjudica a los productores de toda el área de influencia del puerto”.