La SUBE falla y complica las recargas desde el celular

Los usuarios de la tarjeta SUBE atraviesan desde hace dos días inconvenientes para acreditar desde el celular las recargas realizadas previamente. El problema afecta especialmente a quienes utilizan teléfonos compatibles con tecnología NFC, que permite transferir el saldo comprado electrónicamente directamente a la tarjeta.



La falla genera complicaciones al momento de viajar, ya que en algunos casos la recarga aparece como realizada, pero el dinero no queda disponible en la tarjeta. De esta manera, los pasajeros pueden encontrarse sin saldo suficiente pese a haber efectuado correctamente el pago.



El inconveniente fue reconocido por las cuentas oficiales de SUBE, desde donde señalaron que el sistema podía presentar intermitencias y atribuyeron la situación a problemas técnicos. Además, expresaron disculpas por las molestias ocasionadas a los usuarios.



La aplicación SUBE permite realizar distintas operaciones desde el teléfono y, en los dispositivos que cuentan con NFC, acreditar las cargas sin necesidad de acercarse a una terminal automática. Sin embargo, las dificultades registradas en las últimas horas obligaron a muchos pasajeros a buscar alternativas para poder disponer del saldo.



Ante una carga que no logra acreditarse, una de las opciones es recurrir a una Terminal Automática SUBE para intentar completar la operación. Esto representa una dificultad adicional para quienes suelen realizar la recarga antes de salir de sus hogares y utilizan el celular para evitar traslados o esperas.



La situación genera especial preocupación entre quienes utilizan diariamente colectivos, trenes y subtes, ya que contar con saldo disponible resulta indispensable para acceder al transporte. En las redes sociales, numerosos usuarios expresaron su malestar por las dificultades y reclamaron una solución al inconveniente.



Por el momento, el problema continúa bajo análisis técnico y no se informó una solución definitiva. Mientras se trabaja para normalizar el servicio, se recomienda a los pasajeros con cargas pendientes verificar el saldo y, si la acreditación desde el celular no funciona, recurrir a una terminal automática.