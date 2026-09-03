La próxima edición de Master Cheff ya es un hecho

Telefe ya puso en marcha el regreso de MasterChef Celebrity, uno de los formatos más exitosos de la televisión argentina, y comenzó a cerrar los primeros nombres que integrarán el esperado elenco de la nueva edición.



Con Wanda Nara nuevamente al frente del ciclo, la producción ya tiene confirmada la participación de Juli Poggio, L-Gante y Marta Fort, una de las incorporaciones que más expectativa genera entre el público. Mientras tanto, continúan las negociaciones para sumar nuevas figuras antes del inicio de las grabaciones.

El reality comenzará a grabarse durante septiembre y todo indica que llegará a la pantalla una vez que concluya Gran Hermano Generación Dorada, aunque la fecha de estreno todavía no fue oficializada.



Además del regreso de la versión con famosos, Wanda Nara también estará al frente de MasterChef Junior, consolidándose como la cara principal de la franquicia culinaria.



La nueva temporada buscará repetir la fórmula que convirtió al programa en un fenómeno de audiencia, combinando desafíos gastronómicos, momentos de humor, emoción y la convivencia entre celebridades que competirán por demostrar quién tiene el mejor talento en la cocina.