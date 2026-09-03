El secreto que Tini ocultó a su familia

Una revelación sobre la adolescencia de Tini Stoessel volvió a encender el conflicto que la artista mantiene con su familia. Según versiones que circularon en la televisión, en una etapa de su juventud la cantante habría sentido un fuerte interés por la religión evangelista y habría asistido a reuniones religiosas sin que lo supieran sus padres, por temor a posibles repercusiones.



El episodio se conoció mientras crece el distanciamiento con Alejandro Stoessel, quien durante años tuvo un rol central en la gestión de su carrera. En las últimas semanas trascendió una auditoría sobre el patrimonio y las finanzas de Tini, un procedimiento que profundizó la ruptura.



En paralelo, distintos testimonios describieron un entorno familiar marcado por un control estricto de sus movimientos, sus gastos y su imagen pública.También se atribuyó a Alejandro Stoessel y a Mariana Muzlera un seguimiento detallado de los gastos de su hija. Yanina Latorre sumó otra versión: sostuvo que la cantante habría tenido dificultades para hablar con sus padres sin la presencia de un testigo.



En ese marco, el supuesto secreto religioso se interpretó como un signo más de una etapa en la que Tini habría preferido reservar decisiones personales ante prohibiciones o consecuencias en el seno familiar.El dato no fue confirmado por la artista ni por su entorno. Se trata de una versión basada en testimonios de personas que habrían trabajado cerca de su producción cuando era más joven. Aun así, quedó instalado en la conversación mediática: un capítulo íntimo de su adolescencia que, al salir ahora, alimentó las sospechas sobre cómo se manejaba su vida lejos de los escenarios.