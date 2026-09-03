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Miles de españoles se manifiestan por Ceuta y contra Sánchez

Concentraciones en toda España y una marcha histórica en Ceuta coinciden con el Día de la ciudad autónoma

Miles de españoles se manifiestan por Ceuta y contra Sánchez
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Las protestas se celebraron este miércoles ante ayuntamientos de todo el país bajo el lema “Todos con Ceuta”. Lo que nació como un gesto de apoyo a la ciudad autónoma se convirtió en un rechazo abierto a la gestión del Gobierno un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

En Madrid se congregaron decenas de miles de personas en Cibeles. Hubo movilizaciones masivas también en Andalucía, Valencia, Zaragoza, Murcia, Castilla y León y decenas de localidades más.

En la propia Ceuta, miles de vecinos salieron a la calle para pedir retornos efectivos y denunciar que la ciudad sigue sin recuperar la normalidad.Los lemas más repetidos fueron “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, “Sánchez, traidor” y “Gobierno, dimisión”. Intervinieron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, junto a alcaldes y presidentes autonómicos del PP y algunos cargos locales de distinto signo. En varias ciudades se registraron contramanifestaciones antirracistas.

La crisis comenzó el 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron a una ciudad de unos 83.000 habitantes. La mayoría regresó en los primeros días, pero miles permanecen aún en Ceuta. Los vecinos denuncian saturación de servicios, inseguridad y abandono institucional.

Pedro Sánchez admitió en un vídeo que, para muchos ceutíes, la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente.

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