Levantaron el paro que iba a afectar a varios aeropuertos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) resolvió postergar el paro que estaba previsto para este jueves y viernes y que podía afectar la actividad en distintos aeropuertos del país.

La decisión fue comunicada por el coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, luego de una reunión con representantes del gremio. Según explicó, la organización sindical decidió suspender momentáneamente el inicio de las medidas para exigir al Ministerio de Trabajo una audiencia que permita definir cuáles serán las actividades alcanzadas por la declaración de esencialidad establecida por el Gobierno.



Desde el sindicato sostienen que la protesta había sido planteada dentro del marco legal, con una afectación equivalente al 25% de la jornada laboral. En ese sentido, señalaron que el objetivo era garantizar el funcionamiento del 75% de los servicios mientras se desarrollaban las medidas.



La postergación fue presentada como un gesto de buena voluntad para abrir una instancia de diálogo con las autoridades nacionales. Sin embargo, ATE advirtió que continuará siguiendo la situación y que prepara asambleas para este viernes, además de posibles movilizaciones en las instalaciones aeroportuarias.



El gremio también cuestionó la interpretación que realiza el Gobierno sobre la aplicación de la esencialidad y aseguró que existen diferencias jurídicas y técnicas que deben ser resueltas en una audiencia formal.



Mientras tanto, la organización sindical aguarda una convocatoria de la Secretaría de Trabajo. En caso de que no se concrete la reunión solicitada, ATE anticipó que podría reactivar las medidas de fuerza.



La decisión evita, por el momento, un escenario de posibles demoras y complicaciones en los vuelos que estaba previsto que comenzara durante la jornada, aunque el conflicto entre los trabajadores de ANAC y el Gobierno nacional permanece abierto.