Volver | La Tecla Municipios 2 de septiembre de 2026 EN LA USINA DEL ARTE

Presentaron en Buenos Aires un modelo municipal “transformador”

Luego de ser sede del cónclave previo al congreso federal, el municipio fue invitado a exponer sobre su experiencia de innovación en la gestión frente a intendentes, empresas e instituciones de todo el país.

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