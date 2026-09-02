Presentaron en Buenos Aires un modelo municipal “transformador”
Luego de ser sede del cónclave previo al congreso federal, el municipio fue invitado a exponer sobre su experiencia de innovación en la gestión frente a intendentes, empresas e instituciones de todo el país.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Un municipio bonaerense fue elegido para exponer sobre su experiencia de innovación y transformación de la gestión pública en el marco del congreso federal Urban Cities, que se desarrolló en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Se trata de Junín, que a mediados del mes pasado había sido sede de un cónclave previo a este encuentro, en el que el director de Urban Cities, Maximiliano Constantinis, destacó que el distrito es “referente en innovación y tecnología”.
Ahora, el intendente Juan Fiorini disertó frente a alcaldes, empresarios y representantes de todo el país sobre lo que él y su antecesor, el hoy senador provincial Pablo Petrecca, llaman “el modelo Junín”, y que proponen como una pauta a seguir al nivel de la Provincia de Buenos Aires.
Petrecca, que fue el iniciador de ese modelo, participó del encuentro en la Usina del Arte, destacó los resultados alcanzados y expresó: “En Junín demostramos que innovar no significa solamente incorporar tecnología. Significa utilizarla para resolver problemas concretos: prevenir el delito, simplificar un trámite, responder más rápido o preparar a nuestros jóvenes para los trabajos que vienen”.
Urban Cities es un foro que reúne a jefes comunales y líderes de empresas e instituciones para debatir sobre innovación, tecnología y el futuro de las ciudades.
El “modelo Junín” se apoya en tres grandes pilares: seguridad y monitoreo, modernización y simplificación del Estado y formación, tecnología e innovación.
El senador destacó que actualmente Junín cuenta con 800 cámaras de seguridad, más de 7000 vecinos incorporados a Ojos en Alerta, escuelas y localidades conectadas al sistema de monitoreo, mientras que la digitalización municipal permitió avanzar hacia una ventanilla única y trámites más simples.
A esto se suma una política de formación tecnológica que ya alcanzó a miles de vecinos a través de la Escuela de Robótica, los nodos tecnológicos y la Escuela de Innovación y Tecnología, subrayó Petrecca.
El desafío ahora es trasladar esa experiencia a la discusión sobre el futuro bonaerense, dijo el legislador.
“El Modelo Junín demuestra que cuando hay planificación, equipos y decisión política el Estado puede funcionar mejor. La provincia de Buenos Aires necesita recuperar esa lógica: menos burocracia, más tecnología, más información para tomar decisiones y un Estado que le simplifique la vida al vecino en lugar de complicársela. Lo hicimos en Junín y creemos que muchas de esas experiencias pueden ayudarnos a hacer funcionar Buenos Aires”, concluyó.