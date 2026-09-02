Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2026 RUMBO AL 2027

Chaco suspendió las PASO y crece la incertidumbre sobre qué pasará en la Provincia

La Legislatura chaqueña aprobó por un año la interrupción de las primarias y abrió un nuevo escenario de cara a 2027. En territorio bonaerense ya existen proyectos que plantean cambios al sistema electoral, pese a que el peronismo quiere sostenerlas.

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