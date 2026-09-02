Chaco suspendió las PASO y crece la incertidumbre sobre qué pasará en la Provincia
La Legislatura chaqueña aprobó por un año la interrupción de las primarias y abrió un nuevo escenario de cara a 2027. En territorio bonaerense ya existen proyectos que plantean cambios al sistema electoral, pese a que el peronismo quiere sostenerlas.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La decisión de Chaco de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027 volvió a poner sobre la mesa una discusión que también atraviesa a la provincia de Buenos Aires: qué hacer con las primarias de cara a las próximas elecciones
La Legislatura chaqueña aprobó este miércoles, por unanimidad de los diputados presentes, la suspensión durante un año de la ley que regula las PASO provinciales. De esta manera, los partidos deberán resolver sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos durante el próximo proceso electoral.
La iniciativa impulsada por el espacio del gobernador Leandro Zdero había sido incluida en una sesión extraordinaria y terminó cosechando 17 votos afirmativos. El argumento central pasó por reducir la cantidad de instancias electorales y evitar un gasto que, según estimaciones planteadas durante el debate, rondaría los $5.000 millones.
Además, la norma chaqueña establece que el ahorro fiscal previsto para 2027 sea reasignado al Ministerio de Salud y utilizado para adquirir insumos destinados al Hospital Pediátrico “Dr. Avelino Castelán”.
El efecto dominó que miran en la Provincia
La decisión chaqueña adquiere una dimensión política mayor porque llega mientras en distintos sectores del país se discute la continuidad de las PASO y, especialmente, mientras el Gobierno de Javier Milei promueve cambios en el sistema electoral nacional. El gobierno nacional quiere eliminarlas a toda costa, pero no reúne los consensos necesarios para conseguir su eliminación.
En la provincia la discusión está latente y deberán esperar a qué ocurre a nivel nacional para saber si en el suelo bonaerense habrá primarias o no. El peronismo planteó que va a defender la ley de PASO, con el fin de tener una herramienta más para dirimir su interna, que sumó un nuevo capítulo el pasado martes con el acto de Máximo Kirchner en San José 1111.
Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires se suspendieron las PASO en las últimas elecciones legislativas. Sin embargo, en esta oportunidad distintos espacios políticos manifestaron que es una buena herramienta y que plantean sostenerla.
En contrapartida, en la Legislatura bonaerense ya comenzaron a aparecer iniciativas que buscan modificar el esquema electoral de cara a 2027. Una de ellas, presentada en junio por el diputado Juan José Esper, propone modificar la Ley Electoral bonaerense para impedir que las elecciones provinciales se realicen de manera simultánea con los comicios nacionales. El proyecto también plantea cambios sobre la normativa que regula las PASO.
En el oficialismo bonaerense, cualquier modificación del sistema tendría además un impacto directo sobre la discusión interna del peronismo. EL MDF y el kirchnerismo no acercan posiciones y las tensiones siguen latentes. En ese contexto, las PASO funcionarían como una eventual herramienta para dirimir candidaturas y ordenar una competencia interna que, de otro modo, debería resolverse mediante acuerdos entre los distintos sectores.