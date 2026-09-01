Caputo chapeó con los elogios de Bessent: “Oportunidad histórica”

KICILLOF, AUSENTE

El aniversario del atentado a CFK volvió a poner en escena la grieta en el peronismo Varios partidos, incluidos algunos ajenos al ecosistema peronista, difundieron un documento alusivo al intento de asesinato de la entonces vicepresidenta. El MDF brilló por su ausencia. Kicillof tampoco estuvo en el “encuentro de la militancia” realizado en San José 1111. Máximo le dedicó una crítica velada en su discurso.