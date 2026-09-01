Caputo chapeó con los elogios de Bessent: “Oportunidad histórica”

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El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, se reunió hoy con Scott Bessent, quien ocupa un cargo equivalente en el gobierno de los Estados Unidos, y destacó los elogios que el secretario del Tesoro del gabinete de Donald Trump virtió sobre el plan económico de Javier Milei.
Caputo y Bessent se encontraron durante el evento de Finanzas del G20, que se realizó en el país del norte. El ministro argentino se había reunido ayer con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y mantuvo también encuentros bilaterales con funcionarios del área económica de otros países.
Tras su careo con Bessent, el ministro argentino destacó que las palabras del norteamericano durante su exposición en el G20 fueron “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante” el presidente Milei.
“Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, dijo el secretario del Tesoro en ese contexto.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el G20: “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”. Un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/1yYTI7YUCA