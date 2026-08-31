Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de agosto de 2026 PERONISMOS

Sergio Berni: "La candidata del justicialismo para 2027 es Cristina"

El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense volvió a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner como candidata para las elecciones presidenciales de 2027. Asimismo, sostuvo que existe confianza en una resolución internacional que permita revisar su situación judicial y habilitarla para competir electoralmente.

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