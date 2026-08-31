Sergio Berni: "La candidata del justicialismo para 2027 es Cristina"
El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense volvió a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner como candidata para las elecciones presidenciales de 2027. Asimismo, sostuvo que existe confianza en una resolución internacional que permita revisar su situación judicial y habilitarla para competir electoralmente.
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El escenario del peronismo de cara a las elecciones de 2027 comenzó a tomar forma a partir de las definiciones de los distintos espacios que integran el campo opositor al Gobierno de Javier Milei. En ese marco, Sergio Berni dejó en claro cuál es su posición y señaló a Cristina Fernández de Kirchner como la candidata del justicialismo para la próxima elección presidencial.
“El justicialismo tiene su propia candidata: Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó el presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense durante una entrevista con A24.
La definición de Berni se produce en un escenario en el que distintos sectores del peronismo ya comienzan a mostrar sus propios referentes para 2027. El senador mencionó a Sergio Massa como referencia del Frente Renovador, a Juan Grabois por Patria Grande y a Axel Kicillof como principal figura del Movimiento Derecho al Futuro. Frente a ese mapa, sostuvo que Cristina continúa siendo la referencia del justicialismo.
La candidatura de la expresidenta, sin embargo, está condicionada por su situación judicial. Cristina fue condenada en la causa Vialidad y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos, por lo que una eventual postulación para 2027 requeriría que esa situación sea revisada.
Sobre ese punto, Berni manifestó su confianza en que pueda existir una resolución internacional que modifique el escenario. “Tenemos plena confianza en la resolución de un fallo internacional que habilite a Cristina a poder ser candidata”, sostuvo.
El senador bonaerense argumentó que la posibilidad no resulta extraordinaria debido a que la Argentina adhiere a tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. “Un fallo a nivel internacional que prevea la posibilidad de que Cristina sea candidata no es alocado. De hecho, ha sucedido varias veces”, señaló.
La defensa de la expresidenta presentó un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar la revisión de la condena dictada en la causa Vialidad y cuestionar la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Berni también puso en discusión los fundamentos de la sentencia y sostuvo que no existen elementos probatorios suficientes para atribuirle responsabilidad a Cristina. “Me parece que se merece la revisión de esa condena, que todos sabemos que no hay una sola prueba testimonial, documental ni pericial que demuestre la responsabilidad que tiene Cristina”, afirmó.
La definición del senador bonaerense vuelve a poner sobre la mesa una de las principales discusiones que atravesarán al peronismo durante los próximos meses. Mientras distintos sectores comienzan a construir sus propios liderazgos y a discutir una alternativa electoral frente a Milei, persiste el interrogante sobre quién tendrá la capacidad de sintetizar al espacio en 2027.