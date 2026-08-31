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Lunes, 31 agosto 2026
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Los compañeros de Messi lo despiden en redes: “Sos eterno” y “el más grande de todos”

Tras la carta en la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección, Paredes, Romero, De Paul y Di María publicaron mensajes emotivos en Instagram. El tono no fue protocolar: hablaron de liderazgo, de sonrisas y de un capitán que ya consideran parte de la historia

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Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina con una carta manuscrita en Instagram. Dijo que la decisión “dolió y duele en el alma”, que la tomó el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026 ante España,  y que, tras la muerte de su padre, quedó aún más convencido. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió.

La respuesta en las redes de sus compañeros no tardó. En cuestión de minutos, varios integrantes del plantel compartieron historias  con la foto de las tres hojas escritas a mano y un mensaje dirigido al capitán.

Leandro Paredes fue directo: “Gracias por absolutamente todo!!! Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán”, con el corazón y la bandera argentina". 

Los compañeros de Messi lo despiden en redes: “Sos eterno” y “el más grande de todos”

Cristian “Cuti” Romero, más íntimo, escribió: “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto capitán”.

Los compañeros de Messi lo despiden en redes: “Sos eterno” y “el más grande de todos”

Rodrigo De Paul, socio de vestuario y ahora también de Inter Miami, eligió un texto largo. Destacó el “amor incondicional por nuestro país”, las “batallas internas para nunca abandonar”, la “fortaleza para siempre aguantar las injusticias”, el liderazgo y “la calidad humana con cada jugador que entraba al predio”. Cerró: “Solo gracias, el más grande de toda la historia… no te imaginas cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno”.

Los compañeros de Messi lo despiden en redes: “Sos eterno” y “el más grande de todos”

Ángel Di María, compañero de tantas finales y del título en Qatar, resumió en cuatro palabras: “Gracias Eternas Capitán”. El tono común no es el de un adiós protocolar. Es el de un grupo que convivió con Messi en la sequía de títulos, en el Maracaná de 2021, en Lusail y en la última final de 2026.
Los compañeros de Messi lo despiden en redes: “Sos eterno” y “el más grande de todos”



La AFA también lo despide y le agradece. 
Los compañeros de Messi lo despiden en redes: “Sos eterno” y “el más grande de todos”

Lo despiden como capitán, como referente y, sobre todo, como el que les hizo sentir que representar a Argentina podía ser también una fiesta.

 Seguirá en Inter Miami. En la Selección, dice, ahora será “uno más”, alentando desde afuera, “en las buenas y en las malas, mucho más”. Sus compañeros, por lo que publicaron este lunes, todavía lo ven adentro.

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