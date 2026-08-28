Marinnucci y Vannelli entregaron pases de transporte a discapacitados

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Más de 200 vecinas y vecinos de Vicente López recibieron su Pase Libre Multimodal (PLM), la credencial que brinda acceso gratuito al transporte público terrestre y fluvial de jurisdicción provincial a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante.
La jornada, que tuvo lugar en la Escuela 6 “General Belgrano”, fue encabezada por el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, y la diputada provincial y referente del Frente Renovador en Vicente López, Sofía Vannelli.
“Tener accesibilidad para poder ir a estudiar o a los centros médicos es fundamental. Es lograr la conectividad que posibilite que cada vecino pueda desarrollarse”, dijo Marinucci.
El ministro también marcó las diferencias con las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. “En la Provincia estamos en las antípodas de lo que decide el gobierno nacional, que todos los días quita derechos. Nosotros tenemos la decisión de garantizarlos, y por eso estamos acá”, dijo.
Por su parte, Vannelli subrayó: “Para nosotros es fundamental estar cerca, escuchar y acompañar. Estos operativos permiten que una política pública se transforme en una solución concreta para más de 200 vecinos y vecinas de Vicente López”.
Junto a Marinucci y Vanelli estuvieron presentes el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo, y los concejales peronistas Roberto Pace y Syrano Lançon (ambos del Frente Renovador) y Marcela Cortiellas (del Movimiento Derecho al Futuro).