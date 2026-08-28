Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de agosto de 2026 EN VICENTE LÓPEZ

Marinnucci y Vannelli entregaron pases de transporte a discapacitados

El ministro y la diputada, ambos massistas, encabezaron un operativo de entrega de pases libres. “Estamos en las antípodas del gobierno nacional: garantizamos derechos todos los días”, dijo él.

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