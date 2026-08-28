La Liga de Intendentes se reunió con Mayans y avisa que va a “caminar la provincia”
Después de encontrarse con Máximo Kirchner, ocho jefes comunales del conurbano y el interior bonaerense se juntaron con el senador y vicepresidente del PJ. Quieren extender el diálogo a alcaldes peronistas de todo el país.
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Un día después de reunirse con Máximo Kirchner, ocho integrantes de la Liga de Intendentes Peronistas, que agrupa a jefes comunales del conurbano y el interior bonaerense, se reunieron con el senador nacional José Mayans, vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) y titular del bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta.
El encuentro fue parte de una movida que los intendentes iniciaron para organizar la unidad del peronismo, con las elecciones del año que viene como objetivo.
Mayans recibió a los representantes de la Liga en la sede del PJ ubicada sobre la calle Matheu, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Estuvieron Marisa Fassi (Cañuelas), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Ernesto “Tito” Sanzio (Baradero).
No fue el primer encuentro que mantuvo Mayans con este grupo de jefes comunales. Semanas atrás se habían reunido en el marco de la sesión de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, debate tras el cual La Libertad Avanza (LLA) debió ceder en la mayoría de los capítulos, en particular los referidos a las modificaciones en las leyes de Tierras y Manejo del Fuego.
La Liga le transmitió a Mayans su preocupación por el impacto negativo creciente de la política económica de Milei en los distritos, con foco en el deterioro de la situación de las pymes, aumento de tarifas y endeudamiento familiar, entre otros asuntos.
Como vienen reflejando en cada iniciativa conjunta, los intendentes de La Liga coincidieron en la importancia de que el peronismo pueda representar una alternativa nacional que incorpore las particularidades territoriales. En ese sentido, conversaron con Mayans sobre la necesidad de ampliar el diálogo con intendentes peronistas de todo el país. También ratificaron su solidaridad y pidieron por la libertad de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Ayer, alcaldes de la Liga se habían reunido con el diputado nacional, líder de La Cámpora e hijo de Cristina, Máximo Kirchner. Además de los ocho que se reunieron hoy con Mayans, estuvieron Federico Susbielles (Bahía Blanca), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza) y Juan de Jesús (Partido de la Costa); Sanzio no formó parte del cónclave.
En su encuentro con Máximo, que se dio en Merlo, con Menéndez como anfitrión, los intendentes compartieron un almuerzo y conversaron hasta las 16. Avisaron que se dedicarán a “caminar la provincia” para afianzar el armado territorial.
También coincidieron en el análisis sobre la situación del país y en manifestar su apoyo a CFK y, en particular, a la presentación que hizo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para pedir la revisión de su condena en la causa conocida como “Vialidad”, que derivó en lo que el peronismo considera su proscripción política.
Los integrantes de la Liga se habían reunido en ocasiones anteriores con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro.