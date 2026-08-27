Gran Hermano Generación Dorada definió a sus tres finalistas

La 25° gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada cerró este miércoles con tres finalistas aseguradas: Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández.



La semana 27 marcó el fin de las votaciones entre las propias participantes y dejó trazado el camino hacia la gran final.Antes de que se conocieran los votos, Martín Rodríguez, dupla de Zilli, había atendido el teléfono dorado. El Big lo llamó durante la emisión y le pidió que buscara a su compañera para trasladarse al SUM. Desde allí, sin que el resto de la casa lo supiera, la pareja observó en vivo cada una de las votaciones.



Pincoya, líder de la semana, votó 2 a Charlotte Caniggia y 1 a Mariela Prieto. Luego ejerció su beneficio: bajar a dos jugadoras de la placa, con la condición de no poder salvarse a sí misma. Eligió a Luana Fernández y a Solange Abraham. Con ese movimiento, ambas quedaron confirmadas como finalistas junto a Zilli, que ya estaba fuera de riesgo.



La placa negativa para la gala de eliminación del lunes 31 de agosto quedó integrada por Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Galvarini y Mariela Prieto.



A partir de la próxima semana, solo las seis finalistas permanecerán en el juego.Santiago del Moro anticipó la modalidad de la próxima gala: “Es negativa, de principio a fin”.



Antes de las votaciones, las participantes y sus duplas celebraron en la arena con comida, bebida y una pared decorada con fotos de todos los que pasaron por la casa.