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DRAMATICO

Absolvieron a Marcelo Corazza en la causa por corrupción de menores

El Tribunal Oral Federal N° 3 lo desvinculó de las acusaciones por prescripción de los hechos y falta de pruebas suficientes. También quedaron absueltos otros dos imputados, mientras que el supuesto líder de la red recibió 22 años de prisión

Absolvieron a Marcelo Corazza en la causa por corrupción de menores
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El productor televisivo y primer ganador de Gran Hermano Argentina, Marcelo Corazza, fue absuelto este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 en la causa en la que se lo investigaba por corrupción de menores, exhibiciones obscenas agravadas y asociación ilícita.

Los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni consideraron que los delitos que se le atribuían estaban prescriptos o no contaban con pruebas suficientes.

La decisión se alineó con lo que había pedido el fiscal en los alegatos. Con el fallo, el tribunal ordenó quitarle la tobillera electrónica que usaba desde su excarcelación en 2023, levantó la prohibición de salir del país y dejó sin efecto el embargo sobre sus bienes.

En el mismo veredicto, Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo fue señalado como el principal responsabley fue condenado a 22 años de prisión por trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores, entre otros delitos.

Raúl Ignacio Mermet recibió 10 años como partícipe necesario de trata de personas. En cambio, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar también fueron absueltos y recuperaron la libertad. Todos los imputados quedaron desvinculados del cargo de asociación ilícita.Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 22 de octubre.

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