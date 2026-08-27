Volver | La Tecla Nacionales 27 de agosto de 2026 DIPUTADOS

Nueva victoria legislativa para el Gobierno: "Inocencia Fiscal II" obtuvo media sanción

El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

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