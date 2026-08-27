Nueva victoria legislativa para el Gobierno: "Inocencia Fiscal II" obtuvo media sanción
El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
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El oficialismo logró este miércoles una importante victoria en la Cámara de Diputados. Luego de conseguir media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el cuerpo legislativo aprobó en general el proyecto de Inocencia Fiscal II con 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones (correspondientes a los diputados Torres y Arrieta).
La iniciativa, diseñada bajo los lineamientos del Ministerio de Economía para actualizar y flexibilizar el régimen de simplificación de declaraciones juradas y blanqueo de capitales, busca captar una mayor cantidad de adherentes en comparación con la ley previa aprobada en febrero.
Entre sus puntos centrales, el texto establece la eliminación de límites para adherir al régimen, al tiempo que mantiene la exclusión estricta para que ningún funcionario público pueda incorporarse.
Victoria para el oficialismo
Para alcanzar la aprobación, La Libertad Avanza (LLA) ratificó su capacidad de tejer acuerdos estratégicos en el recinto. Además de su propio bloque, la propuesta sumó los votos favorables del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales de San Juan, Misiones, Santa Cruz y Salta.
Por el contrario, el rechazo provino de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, mientras que el interbloque de Provincias Unidas volvió a mostrar divisiones internas en su votación.
El discurso de cierre de La Libertad Avanza estuvo a cargo de Nicolás Mayoraz, quien desestimó las críticas opositoras y cuestionó que se busque equiparar a las personas que ahorraron por fuera del sistema con "delincuentes".
"Para el ladrón son todos de su condición. Para ustedes, todos los contribuyentes que tienen dinero ahorrado legítimamente son todos delincuentes", lanzó.
Por último, sostuvo que la ley de Inocencia Fiscal "va a impulsar el crédito en la Argentina" y que "haya actividad económica".