Colapinto seguirá en Alpine en 2027

Franco Colapinto seguirá corriendo en Alpine en 2027. El argentino lo anunció este jueves con un mensaje de alivio y agradecimiento: “Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027”. También destacó el respaldo de su gente y cerró: “Esto recién empieza… todavía queda Argentina para rato”.La decisión cierra semanas de especulación sobre el segundo asiento del equipo de Enstone. Gasly ya tenía su lugar asegurado; Colapinto, de 23 años, dependía del rendimiento en 2026. El pilarense sumó puntos de forma regular, mejoró respecto de su primer año y convenció a la dirección técnica, encabezada por Flavio Briatore.Será su segunda temporada completa como titular en la máxima categoría y mantendrá la dupla con el francés.Alpine, en la zona media de constructores, apuesta a la continuidad para consolidar el proyecto. El anuncio llega antes del Gran Premio de Italia, en Monza.