Legisladoras bonaerenses contra el proyecto de Losada: “Que no avance el lobby pedófilo”
En un encuentro ad hoc, diputadas y senadoras provinciales repudiaron la iniciativa de la rosarina contra las falsas denuncias de abuso sexual. “Busca deslegitimar las voces de mujeres y niños”, argumentaron.
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Las senadoras provinciales Mónica Macha y Laura Clark y la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti participaron hoy de una mesa de trabajo realizada en la Cámara baja de la Legislatura para acompañar el repudio al proyecto contra falsas denuncias de abuso sexual impulsado por la senadora nacional Carolina Losada.
Durante el encuentro, las legisladoras manifestaron su preocupación por este proyecto, que propone modificar los artículos 245 y 275 del Código Penal para endurecer las penas frente a supuestas falsas denuncias, una medida que, según advirtieron, podría generar nuevas barreras para las mujeres, niñeces y adolescencias que buscan acceder a la Justicia.
“El proyecto de falsas denuncias busca deslegitimar las voces de las mujeres y las niñeces que denuncian situaciones de violencia de género y abuso sexual”, sostuvo Macha.
Las legisladoras presentes adhirieron a los proyectos de ley 1471/26-27, presentado por las diputadas Rasquetti y Sofía Vannelli, y 422/26-27, presentado por Macha y Clark, que expresan el rechazo a la iniciativa nacional.
Asimismo, reclamaron la absolución de Patricia Godoy, cuyo caso, según apuntaron, constituye un ejemplo concreto de las consecuencias que puede tener una Justicia que no escucha a quienes denuncian y atraviesan situaciones de violencia.
“El problema no son las denuncias, sino el acceso a la Justicia. Una Justicia elitista, misógina y adultocéntrica que no escucha a las mujeres ni a las niñeces”, afirmó Macha.
Y agregó: “Si avanza este proyecto, los varones violentos y pedófilos podrán utilizarlo como un mecanismo de defensa. Instalar este tema busca generar temor y desalentar las denuncias de mujeres, niñeces y adolescencias. Por eso, luchamos para que no avance el lobby pedófilo”.
Frente a este escenario, las legisladoras reclamaron políticas públicas efectivas contra las violencias de género, presupuesto para su implementación y garantías de acceso a la Justicia.
Del encuentro participaron también familiares de víctimas de femicidio y la organización Familiares Atravesados por el Femicidio.