Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2026 “FALTAN DENUNCIAS”

Legisladoras bonaerenses contra el proyecto de Losada: “Que no avance el lobby pedófilo”

En un encuentro ad hoc, diputadas y senadoras provinciales repudiaron la iniciativa de la rosarina contra las falsas denuncias de abuso sexual. “Busca deslegitimar las voces de mujeres y niños”, argumentaron.

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