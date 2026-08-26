Volver | La Tecla Nacionales 26 de agosto de 2026 VICTORIA DEL GOBIERNO

Media sanción para los cambios en la carta orgánica del Central

El proyecto enviado por Milei fue aprobado en general por 144 votos afirmativos contra 102 negativos. Nueve diputados se abstuvieron.

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