Media sanción para los cambios en la carta orgánica del Central

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El presidente de la Nación, Javier Milei, se anotó una victoria legislativa esta tarde, con la aprobación en Diputados de su proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La iniciativa logró la media sanción con 144 votos afirmativos contra 102 negativos, mientras que nueve legisladores se abstuvieron de pronunciarse en un sentido u otro.
El proyecto se aprobó en general, y ahora falta la votación de los distintos títulos que lo componen.
Sin embargo, al pasar a la votación en particular estalló una áspera discusión a los gritos entre el presidente de la Cámara, el libertario Martín Menem, y el titular de la bancada de Fuerza Patria, Germán Martínez, quien reclamaba que se votara por separado y en forma nominal el artículo más polémico del texto.
Se trata del artículo 13, que establece las condiciones para la colocación de las reservas del BCRA manteniendo su carácter de inembargables.
En la sesión se tratarán también otros proyectos enviados por el Ejecutivo, como el informalmente llamado “Inocencia Fiscal II”.