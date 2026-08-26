Nación atendió el llamado y PBA participó de la reunión logística por la visita del Papa

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El pasado lunes en la conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, pidió que la provincia de Buenos Aires participe de la organización de la importante visita del Papa León XIV prevista para el mes de noviembre, donde visitará la Basílica de Luján y recorrerá la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno nacional atendió la inquietud del gobierno bonaerense y finalmente la provincia participó de la segunda reunión de trabajo con funcionarios de la administración nacional. Carlos Bianco fue quien dijo presente en el encuentro, que contó con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo, respectivamente.
Luego de la presentación de la mesa interministerial para prevenir el superniño, el ministro de Gobierno bonaerense dialogó con La Tecla sobre su participación en el encuentro: “Hoy tuvimos la primera reunión con el Gobierno Nacional que nos convocaron. Nosotros el lunes pasado en la conferencia de prensa hicimos un pedido público de que queríamos participar de las reuniones de organización, porque era el rumor, pero ya es una certeza que el Papa va a estar participando de actividades en la provincia de Buenos Aires”.
“Se ha conformado una mesa de coordinación entre las distintas jurisdicciones y el Gobierno Nacional, y a partir de ahora entendemos que va a haber pronto una visita desde el Vaticano para terminar de organizar justamente la visita del Papa. Vamos a participar en todas las acciones y a coordinar como corresponde con el Gobierno Nacional, que es lo que siempre reclamamos nosotros”, añadió el funcionario bonaerense.
Allí sostuvo que la reunión fue “muy cordial”, donde “se trazaron algunas líneas gruesas y algunas formas de cooperación en la provincia de Buenos Aires, en Luján. La provincia va a ser la encargada de la organización de todo el evento. Vamos a tener que trabajar en ese sentido”.
Bianco advirtió que se espera una movilización de entre dos y tres millones de personas y que participarán desde el gobierno bonaerense con “el Ministerio de Seguridad, con la Jefatura de Asesores del Gobernador, que tiene a cargo la Dirección de Culto, desde el Ministerio de Gobierno, con la gente de Salud, con la gente de Opisu, para llevar adelante postas de hidratación, porque va a ser además en un periodo en donde seguramente va a ser calor”.
“Vamos a tener que disponer de distintos servicios para la población que se acerque, por suerte tenemos una experiencia bastante grande nosotros, que tiene que ver con las peregrinaciones en Luján, que también son muy masivas. Esto es de un carácter similar, pero en algún sentido distinto, porque las peregrinaciones es como un continuo de gente circulando, en este caso va a ser gente que va a ir específicamente, y va a permanecer en una actividad que va a ser la Misa del Papa”, añadió Carlos Bianco.
Bianco expresó que la llegada del Papa a suelo bonaerense es “importantísima” y añadió: “Nuestro país es un país cristiano, católico, más allá del carácter laico. La mayoría de la población es cristiana, es católica, tiene esa fe. La provincia de Buenos Aires también, y sobre todo con un Papa que continúa con el legado de Francisco, con un Papa que está convencido y cree en la necesidad de mayor justicia social en el mundo”.
“Ojalá que sirva para aquietar las aguas, para generar alguna conciencia respecto de que gobernar un país tiene que ver con sostener las situaciones en general, con tener una macroeconomía ordenada, pero fundamentalmente con sostener la vida, con sostener las circunstancias de del pueblo, así que esperemos que así sea”, cerró el ministro.
Durante el encuentro se repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios que el Papa llevará adelante en cada jurisdicción, así como cuestiones de comunicación y presupuestarias. En ese marco, se informó que el próximo domingo llegará a la Argentina una comisión de trabajo de la Santa Sede que visitará los distintos escenarios previstos para los eventos durante la recepción del Santo Padre.
Luego de esa visita, se llevará a cabo una nueva reunión de trabajo interjurisdiccional para poner en común los distintos temas y proyectos vinculados con la organización, y continuar avanzando de manera coordinada con los equipos que participarán de las distintas instancias previstas.