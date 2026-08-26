Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2026 ENCUENTROS

Nación atendió el llamado y PBA participó de la reunión logística por la visita del Papa

Carlos Bianco participó de un encuentro con funcionarios del gobierno nacional, CABA y la provincia de Córdoba para comenzar a delinear la logística de la visita de León XIV

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